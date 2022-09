PSG Mercato : Officiel, le Paris SG tient sa recrue inattendue

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2022 à 21:56





PSG Mercato : Après Fabian Ruiz, arrivé hier en provenance du SSC Naples, le Paris SG vient de s’offrir les services d’un autre milieu de terrain espagnol.

PSG Mercato : Un nouveau milieu espagnol signe au Paris SG

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de sa sixième recrue estivale : Carlos Soler. Après avoir passé 17 ans à Valence, son seul et unique club, le milieu offensif de 25 ans quitte la Liga et signe au Paris SG. Alors qu’il n’était pas du tout attendu, l’ancien capitaine de Valence devient ainsi le quatrième milieu de terrain recruté par Luis Campos lors de ce mercato estival.

À un an de la fin de son contrat à Valence, Carlos Soler s'engage pour 5 ans avec le club de la capitale francilien, soit jusqu'en juin 2027. Pour ce transfert, Valence reçoit 18 millions d'euros plus 2 autres millions d’euros en option, un montant jugé suffisant par le club espagnol puisque le joueur ne disposait plus que de douze d’engagement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau protégé de Christophe Galtier se montre déjà très ambitieux pour sa nouvelle aventure en Ligue 1.

PSG Mercato : Carlos Soler pense déjà au choc contre la Juve

Ce soir, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Carlos Soler, en provenance de Valence. Un transfert qui a ravi le principal intéressé, qui a livré ses premières impressions sur le site officiel du club. Et celui qui va suppléer Lionel Messi au poste de meneur de jeu, selon les informations du quotidien Le Parisien, a déjà les yeux rivés vers les phases de poules de la ligue des Champions, notamment le match de mardi soir contre la Juventus Turin.

« Je suis très heureux ! C'est une nouvelle aventure dans ma carrière, et je me sens très fier et impatient à l'idée de commencer à travailler avec mes coéquipiers, de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot. Mardi, nous jouons notre premier match de Champions League au Parc des Princes, et ce sera l'occasion pour moi de le découvrir. Je suis sûr que ce sera une grande fête pour tout le monde et pour les supporters », a déclaré Carlos Soler.