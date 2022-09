Stade Rennais Mercato : Deux gros renforts officialisés au SRFC !

Publié par Ange A. le 02 septembre 2022 à 00:44





Stade Rennais Mercato : Le SRFC vient d’enregistrer deux nouvelles signatures. Un attaquant et un défenseur ont rejoint le club breton.

Stade Rennais Mercato : Amine Gouiri nouvel attaquant du SRFC

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert d’Amine Gouiri au Stade Rennais a été officialisé ce jeudi soir. L’attaquant de 22 ans débarque en provenance de l’OGC Nice où il a effectué deux saisons. Le club azuréen a confirmé le départ de son polyvalent attaquant vers le SRFC dans un communiqué. « Après deux saisons et 28 buts à l’OGC Nice, Amine Gouiri quitte la Côte d’Azur. À 22 ans, il rejoint le Stade Rennais. L’OGC Nice le remercie chaleureusement pour ses deux années et lui souhaite le meilleur pour la suite », indiquent les Aiglons. Lesquels récupèrent Gaëtan Laborde dans le cadre d’un deal avec les Rouge et noir. Une signature d’ailleurs officialisée par Nice. « L’OGC Nice est fier d’annoncer l’arrivée de Gaëtan Laborde, transféré de Rennes », peut-on lire. Outre Gouiri, Bruno Genesio dispose d’un nouveau défenseur central dans ses rangs.

Christopher Wooh, remplaçant de Loïc Badé à Rennes

Le Stade Rennais a également officialisé la signature de Christopher Wooh. Le défenseur central de 20 ans arrive du Racing Club de Lens. Si aucun montant n’a été évoqué pour cette signature, RMC Sport croit savoir que le SRFC a déboursé 10 millions d’euros pour le transfert du défenseur central. Comme l’indique le communiqué de Rennes, l’ancien Lensois s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’en 2026. « Défenseur axial du RC Lens et international camerounais, Christopher Wooh a paraphé un contrat de quatre années avec le Stade Rennais F.C », a annoncé le club breton dans sa publication.

L’arrivée de Christopher Wooh va permettre de compenser le futur départ de Loïc Badé. Cet autre ancien Lensois devrait s’engager avec le promu anglais Nottingham Forest. Le défenseur serait déjà en Angleterre pour régler les détails de son transfert.