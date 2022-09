FC Nantes Mercato : Centonze, Zizo, la folle dernière journée du FCN !

Publié par Thomas le 02 septembre 2022 à 11:59





FC Nantes Mercato : Désireux de se renforcer avec deux signatures, le FCN a tenté jusqu'aux derniers instants hier de parvenir à ses fins.

FC Nantes Mercato : Le FCN voulait boucler la venue de Fabien Centonze

Après la signature d’Ignatius Ganago dans la journée de jeudi, les Canaris souhaitait renforcer leur défense et plus particulièrement son couloir droit. Parmi les pistes étudiées par la cellule de recrutement, le FC Nantes visait en priorité le Français Fabien Centonze, sous contrat avec le FC Metz. Le latéral de 26 ans, également courtisé par le Stade Rennais, sortait d’une saison remarquée en Ligue 1 malgré la relégation des Grenats. L’ancien joueur du RC Lens avait ainsi vu le clan Kita toquer à sa porte ces derniers jours pour le faire revenir dans l’élite. Après une première offre formulée mercredi de 3 millions d’euros, finalement refusée par le FC Metz, les Jaune et Vert sont revenus à la charge jeudi.

Alors que le FC Metz espérait 5 à 6 millions d’euros pour Centonze, le FCN a finalement dégainé une offre de 3,5 millions d’euros, soit légèrement supérieure à la première. Une proposition logiquement refusée par les Grenats. En début de soirée jeudi, le club d’Antoine Kombouaré a tenté une dernière offensive pour s’attirer les services du défenseur, proposant cette fois-ci un prêt payant avec option d’achat pour un montant de 4 millions d’euros, plus un gros pourcentage à la revente. Malgré des négociations importantes en fin de journée, les Messins ont finalement décidé de refermer le dossier, faute d’accord entre les deux clubs.

FC Nantes Mercato : Un autre échec cuisant acté en attaque

En plus de Fabien Centonze, le FCN souhaitait se renforcer offensivement avec la venue de l’Egyptien Ahmed Sayed, dit Zizo. Après avoir relancé des discussions qui étaient jusqu’alors en stand-by, les Canaris semblaient bien partis pour enrôler le coéquipier de Mohamed Salah en sélection. L'ailier du Zamalek, plutôt partant à l’idée de rejoindre Mostafa Mohamed à Nantes, a finalement vu son transfert échouer. " Mort pour Zizo avec le FC Nantes. Dommage l’Egyptien est probablement un des meilleurs joueurs du continent africain ", a déclaré hier le journaliste Nabil Djellit sur Twitter. Un nouvel échec qui vient clôturer un mercato bien terne des dirigeants Jaune et Vert, qui n'auront que très rarement répondu aux attentes de leur coach Antoine Kombouaré.