FC Nantes Mercato : Kombouaré tape du poing sur la table au FCN

Publié par Thomas le 02 septembre 2022 à 17:29





FC Nantes Mercato : Au lendemain de la fermeture du marché des transferts, Antoine Kombouaré est revenu sur ces deux derniers mois de recrutement.

FC Nantes Mercato : Kombouaré réagi aux échecs du mercato

L’été aura été long et éprouvant pour les supporters du FC Nantes, sans doute très déçus par le bilan des signatures des Jaune et Vert après plus de 2 mois de mercato. " Aujourd’hui, il nous faut entre 4 et 5 joueurs pour renforcer l’équipe. Mais 4 ce serait déjà pas mal ", indiquait la semaine dernière Antoine Kombouaré, qui venait alors de conserver son milieu offensif Ludovic Blas. Résultat des courses, le FCN n’aura que recruté l’avant-centre du RC Lens, Ignatius Ganago, en cette fin de parcours. Si Fabien Centonze ou encore Ahmed Sayed faisaient partie des priorités du board nantais ces derniers jours, aucun dossier n’a finalement été bouclé, comme bien souvent cet été.

Interrogé en conférence de presse sur ces différents échecs, Antoine Kombouaré n’a pas caché sa déception mais préfère se contenter de ses renforts déjà présents dans l’effectif, que ce soit ses recrues estivales mais aussi ses cadres restés au club. " Je suis déçu du mercato bien sur. Mais je suis content de mon groupe. Au final mon recrutement est peut-être d'avoir gardé Lafont-Blas-Simon. L'année dernière on a eu 8 départs là 4 arrivées mais ce sont 4 très bons joueurs. [...] On jugera en fin de saison ", a déclaré le coach kanak.

Pas question de se resigner donc pour l’ancien coach du PSG, qui rencontrera l’équipe francilienne ce samedi. Si le mercato n’a pas été à la hauteur de ses attentes, Antoine Kombouaré veut rapidement se concentrer sur la saison qui attend les Canaris, avec notamment une participation à la Ligue Europa en perspective. " Le ressenti que j’ai aujourd’hui après le mercato, c’est qu’il y a de la déception. (...) J’ai arrêté de rêver. Je ne crois pas plus au Père Noël. J'aurais espéré plus que 4 joueurs. Soit je fais la gueule et je me casse, soit je reste et je travaille ", a-t-il déclaré.

FC Nantes Mercato : Entre Kita et Kombouaré le torchon brûle

Pointé du doigt par les supporters nantais pour son implication plus ou moins douteuse au sein du club, Waldemar Kita n’est pas non plus très apprécié par son coach, avec qui il a souvent été en désaccord sur le mercato cet été. Assez timide au moment de formuler des offres convaincantes sur certains dossiers, le président franco-polonais a souvent vu des joueurs lui passer sous le nez, une situation qui a eu le mérite de froisser Kombouaré. " Je ne suis pas là pour être copain avec le président. On est tous là pour faire fonctionner au mieux le FC Nantes. Le reste c'est de la littérature ", a déclaré l’entraîneur du FCN, qui confirme implicitement sa relation tendue avec son supérieur.