FC Nantes-PSG : Les compos ! Galtier prépare une surprise à Nantes

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 18:29





À la veille du déplacement du PSG à Nantes pour la sixième journée de Ligue 1, la presse a dévoilé les compositions d’équipes probables des deux clubs.

FC Nantes-PSG : Galtier annonce du changement à Nantes

Leader du Championnat après cinq matches, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du Malmut-Atlantique pour affronter le FC Nantes, samedi soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Face à la presse ce vendredi, Christophe Galtier, l’entraîneur du parisien, a fait le point sur son groupe. Aucune absence n'est à déplorer dans le groupe des Rouge et Bleu. Touchés et absents lors du déplacement à Toulouse mercredi soir, Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia font leur retour étant donné qu'ils sont désormais de nouveau aptes.

Au milieu du terrain, on notera la première apparition de la dernière recrue Carlos Soler, avec seulement un entraînement dans les jambes. En revanche, pas de Fabian Ruiz pour ce Nantes/PSG puisque le milieu espagnol va purger une vieille suspension héritée de la saison passée avec le Napoli. Il faudra donc attendre PSG/Juventus mardi prochain pour le voir faire ses débuts. Warren Zaïre-Emery reste dans le groupe malgré l'arrivée de Soler.

« Il y aura automatiquement du changement. On a fait le point avec le médical, les joueurs vont bien. C'est dans ces moments-là qu'il faut injecter de la fraîcheur, quand les joueurs sont beaucoup sollicités. Est-ce que le onze de départ du match face à Nantes ressemblera à celui du match précédent face à Toulouse ? Il sera différent », a déclaré Christophe Galtier cet après-midi.

Le groupe du PSG pour le déplacement à Nantes.

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico

Défenseurs : Marquinhos, Ramos, Mukiele, Kimpembe, Mendes, Bernat, Hakimi

Milieux : Verratti, Vitinha, Danilo, Renato Sanches, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappe, Messi, Neymar, Ekitike, Sarabia

FC Nantes : Kombouaré avec plusieurs absents majeurs face au PSG

Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse à la veille de la réception du Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’entraîneur des Canaris d’aborder la gestion de son groupe. « Rien ne change. Heureusement, on n'a perdu personne depuis Strasbourg. Traoré, Simon et Merlin ne seront pas là. Sissoko non plus, mais pour lui on se demande si il sera apte pour la Coupe d'Europe la semaine prochaine », a indiqué le technicien kanak. Le FCN va donc tenter de résister à l’ogre parisien avec un groupe affaibli par l’absence de quatre titulaires.

Les compositions probables de FC Nantes-PSG

La compo probable de Nantes :Lafont – Fabio, Castelletto, Pallois, Appiah – Moutoussamy, Girotto – Guessand, Blas, Bamba – Mostafa Mohamed.

La compo probable : Donnarumma – Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Kimpembe ou Ramos, Bernat – Vitinha, Renato Sanches – Sarabia, Neymar, Mbappé.