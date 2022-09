FC Nantes Mercato : Kombouaré fait une annonce forte sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 21:59





FC Nantes Mercato : Au lendemain de la fermeture du marché des transferts de l’été, Antoine Kombouaré a fait une annonce sur son avenir à Nantes.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré déçu du marché nantais

De passage en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré s’est exprimé sur le mercato estival du FC Nantes. Malgré quatre recrues, l’entraîneur des Canaris se dit très déçu par la campagne des Nantais. « Pour nous, les entraîneurs, c'est une période éprouvante. Vous attendez des joueurs, les dirigeants ont parfois un point de vue différent et on termine le mercato parfois déçu. Le ressenti que j'ai aujourd'hui après le mercato, c'est qu'il y a de la déception », a déclaré l’ancien coach du Paris Saint-Germain, qui se réjouit tout de même de l’effectif dont il dispose. Poursuivant, Kombouaré a livré un indice sur son avenir avec la formation nantaise.

FC Nantes Mercato : Kombouaré affiche ses ambitions avec Nantes

Annoncé proche du départ cet été, Antoine Kombouaré a décidé de poursuivre l'aventure avec le FC Nantes. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le technicien de 58 ans ne compte pas démissionner. « Mais je suis content du groupe que j'ai. Mon meilleur recrutement est d'avoir gardé Alban (Lafont), Simon et Ludo (Blas). L'idée était d'apporter un plus à ce groupe. La saison passée, on a eu huit départs. Aujourd'hui, on a quatre arrivées. Quatre très bons joueurs, des titulaires potentiels. On m'a mis un effectif à ma disposition. On jugera à la fin du championnat », a rassuré Kombouaré face aux journalistes.

« Je suis très content des joueurs qui composent cet effectif. Aujourd'hui, on met les états d'âme de côté. Je suis déçu mais après je travaille. Je suis surtout content que le mercato soit fini. J'ai arrêté de rêver. Je ne crois pas plus au Père Noël. Quatre joueurs sont arrivés. J'aurais espéré plus. Soit je boude et je fais la gueule ou sinon je me casse, soit je reste et je travaille. J'ai envie de bosser », a rajouté Kombouaré. avant d'affronter le Paris SG, samedi soir.