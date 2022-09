Stade Rennais Mercato : Un important départ vers Nice confirmé

Publié par Ange A. le 01 septembre 2022 à 08:10





Stade Rennais Mercato : Un avant-centre du SRFC s’apprête à rejoindre l’OGC Nice. Confirmation faite par un buteur du Gym ce mercredi.

Le Stade Rennais s’est remis de sa déroute à Lens (2-1). Mercredi, Rennes a renoué avec le succès devant son public contre le Stade Brestois. Le SRFC s’est imposé trois buts à un contre le SB29. Buteur contre Lens lors de la dernière journée, Gaëtan Laborde n’a pas été convoqué pour cette affiche. Juste un an après son transfert en provenance de Montpellier, l’attaquant rennais est en instance de départ. L’avant-centre de 28 ans va s’engager avec l’OGC Nice dans les prochaines heures. Il a été inclus dans un deal avec le Gym par le club breton. Les Rouge et noir souhaitent s’attacher les services d’Amine Gouiri. Également en instance de départ, l’ancien Lyonnais n’a pas été convoqué par Lucien Favre pour le déplacement de Nice à Lille (1-2).

Delort emballé par les retrouvailles avec Laborde

En attendant l’officialisation du transfert de Gaëtan Laborde du Stade Rennais, Andy Delort n’a pas caché son enthousiasme. Buteur lors de la victoire contre le LOSC, l’attaquant algérien est emballé par l’idée de retrouver son ancien compère d’attaque. Les deux hommes ont fait les beaux jours de Montpellier jusqu’à l’été dernier. Delort a rejoint Nice tandis que Laborde a posé ses valises en Bretagne. Ils seront désormais réunis sous le maillot des Aiglons.

« Je ne sais pas si c’est fait. Quand ce sera fait, je serai le plus heureux du monde. On connaît le duo qu’on a formé, c’est un homme que j’apprécie énormément. Je serai le plus heureux du monde », a prévenu le buteur de l’OGC Nice au micro de Prime Video. Reste maintenant l’annonce officielle de cette signature à l’OGCN.