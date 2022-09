LOSC Mercato : Une recrue est arrivée... grâce à Lucas Digne !

Publié par Dylan le 03 septembre 2022 à 20:35





LOSC Mercato : Arrivé cet été en provenance d'Everton, un milieu de terrain portugais a raconté les coulisses de son arrivée à Lille.

LOSC Mercato : Andre Gomes explique pourquoi il a choisi Lille

Avec dix recrues à mettre à son actif, le LOSC peut être satisfait de son mercato estival d'autant que le club nordiste a attiré de jolis noms (Mohamed Bayo, Adam Ounas, Rémy Cabella...). Parmi ces jolis noms, on retrouve aussi Andre Gomes, le milieu de terrain expérimenté d'Everton. Après avoir engrangé de l'expérience ces dernières années à Everton, Valence ou encore au FC Barcelone, où il aura notamment disputé 80 matchs toutes compétitions confondues, l'international portugais (28 sélections, 0 but) a signé en prêt cet été au LOSC.

Impatient de découvrir la Ligue 1, Andre Gomes s'est exprimé en conférence de presse au sujet de son arrivée aux côtés du président du LOSC, Olivier Létang. Il a notamment expliqué les coulisses de son arrivée. « Avant de signer, j'ai pris contact avec José Fonte, avec qui je suis ami. Il m'a donné des informations sur le club. J'ai également discuté avec Lucas Digne qui m'a parlé du LOSC. Ce qui est important pour moi d'abord, c'est m'adapter au LOSC et à la Ligue 1. Je dois m'imprégner du groupe, du club, afin d'atteindre nos objectifs pour cette saison. » a déclaré le joueur de 29 ans, qui n'a pas encore disputé la moindre minute dans le championnat français.

LOSC Mercato : Un mercato pas encore terminé?

Si Andre Gomes se satisfait de son arrivée à Lille, d'autres sont poussés vers la sortie sans pour autant trouver de point de chute. C'est le cas de Yusuf Yazici et d'Isaac Lihadji, qui ont été plusieurs fois appelés à partir par les dirigeants nordistes, sans succès. Le but était évidemment de se trouver du temps de jeu, avant de revenir en force. Mais malheureusement, aucun de ces deux joueurs n'a trouvé un nouveau club cet été.

Ce qui fait donc deux dossiers qui traînent encore pour le LOSC, alors que le mercato estival a fermé ses portes depuis un peu moins de deux jours en France. Olivier Létang s'est exprimé en conférence de presse sur la situation d'Isaac Lihadji : « Tous les postes sont doublés qualitativement. Isaac, son avenir n'est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre d'entre elles. » a t-il déclaré, confirmant au passage que l'ancien attaquant de l'OM était bien sur la liste des transferts. De son côté, Yusuf Yazici pourrait signer en Turquie (ndlr : le marché turc est encore ouvert) mais rien n'a encore été officialisé.