ESTAC Troyes - SRFC : Première pour Gouiri, la compo des Rennais

Publié par Dylan le 04 septembre 2022 à 10:18





Le SRFC veut se rassurer avant d'aller affronter l'AEK Larnaca en Ligue Europa. Découvrez la composition probable des Bretons.

ESTAC Troyes - SRFC : Rennes veut surfer sa bonne dynamique

À l'aube d'un déplacement très important sur la pelouse de l'AEK Larnaca, le Stade Rennais veut confirmer sa bonne entame de saison à Troyes. Après avoir battu son voisin, le Stade Brestois à domicile (3-1), les Bretons doivent enfin trouver la solution à l'extérieur s'ils ne veulent pas être décrochés d'entrée dans la course à l'Europe. Pourtant, ce match dans l'Aube sonne comme un véritable piège. En effet, l'ESTAC vient d'enchaîner deux victoires consécutives, et pas des moindres : un succès convaincant à domicile contre Angers (3-1) et une première victoire à l'extérieur acquise avec beaucoup de courage à Monaco (2-4).

Désormais aux portes du top 10, les hommes de Bruno Irles vont donc tout faire pour tenter la passe de trois. De son côté, le Stade Rennais n'a encore jamais gagné hors de ses bases cette saison. En deux déplacements, le club dirigé par Bruno Genesio n'a pu faire mieux qu'un nul à Monaco (1-1) et une défaite à Lens (2-1). Une victoire face à une équipe en forme comme l'ESTAC pourrait donner de la confiance à un groupe qui fera par la suite son entrée en lice en Ligue Europa.

ESTAC Troyes - SRFC : Première titularisation d'Amine Gouiri, peu d'absents

Pour le déplacement dans l'Aube, le Stade Rennais pourra compter sur ses forces habituelles, même si quelques absences sont à noter dans le groupe convoqué par Bruno Genesio. Jérémy Doku, Arnaud Kalimuendo (déchirure musculaire) et Warmed Omari sont tous trois blessés, tandis qu'Alfred Gomis n'a pas été appelé. Dogan Alemdar devrait être présent dans les buts afin que Mandanda soit certain de disputer le match face à l'AEK Larnaca. Devant lui, le duo Rodon-Theate pourrait être reconduit, accompagné des latéraux Lorenz Assignon (à gauche) et Hamari Traoré (à droite). Toutefois, il n'est pas impossible qu'Adrian Truffert soit préféré à Assignon pour apporter davantage de solutions offensives.

Comme lors des deux derniers matchs, le milieu à trois devrait être à nouveau privilégié par Bruno Genesio. Dans ce cas, le trio Santamaria-Majer-Tait ferait certainement son retour, à moins que l'un des trois ne soit ménagé en vue du match contre l'AEK Larnaca. Deux jeunes milieux formés au SRFC, Lesley Ugochukwu et Désiré Doué pourraient alors faire leur apparition dans le onze. Enfin, l'ancien niçois Amine Gouiri a de grandes chances d'être titularisé cet après-midi, aux côtés des habitués Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud. Mais encore une fois, Bruno Genesio pourrait faire tourner en vue du prochain match ô combien important.

La compo probable du SRFC contre l'ESTAC Troyes :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : L. Assignon (ou A. Truffert), J. Rodon, A. Theate, H. Traoré

Milieux : B. Santamaria, L. Majer, F. Tait

Attaquants : B. Bourigeaud, A. Gouiri, M. Terrier