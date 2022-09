Pau-ASSE : La compo de Saint-Etienne tombe, choix fort de Batlles !

Publié par Thomas le 05 septembre 2022 à 13:05





C'est le grand jour pour l'AS Saint-Etienne qui se déplace à Pau pour la 7e journée de Ligue 2. Découvrez la compo de l'ASSE avec des surprises.

Pau-ASSE : Le match pour débloquer la saison de l’AS Saint-Etienne

En pleine transition depuis la saison dernière et la relégation, l’AS Saint-Etienne n’a sorti que très récemment la tête de l’eau, après un début catastrophique en Ligue 2. Après une série noire de 5 matches sans succès, Laurent Batlles et ses hommes ont acté la semaine dernière une première victoire 5-0 contre Bastia, un soulagement pour les Verts, pour qui tout reste à faire. À quelques jours de la fermeture d’un mercato étouffant, Sainté se déplace dans le Sud de la France à Pau, pour véritablement lancer sa saison en Ligue 2. Un duel de mal classés entre le 19e et le 20e, qui pourrait bien laisser des traces.

« On va être attendu dans un pays du rugby... Il va falloir être costaud, fort mentalement, essayer de confirmer ce qu'on a été capable de faire contre VA et Bastia. Confirmer c'est souvent le plus difficile », indiquait le coach de l’ASSE en conférence de presse ce week-end. Pour cette rencontre cruciale, l’AS Saint-Etienne devrait évoluer avec un onze quelque peu différent que face à Bastia, à commencer par le gardien de but.

ASSE : Etienne Green de retour dans les buts, Bakayoko sur le banc

Exclu contre Le Havre lors de la 4e journée de Ligue 2, l’international espoir anglais Etienne Green fera son grand retour ce lundi avec les Verts. Malgré le recrutement en fin d’été de Matthieu Dreyer, en provenance de Lorient, le gardien de 22 ans va bien assurer les buts contre Pau comme confirmé par son coach ce week-end. « Le poste de gardien est particulier. Une hiérarchie a été établie. Matthieu le savait. Je pense que je vais repartir avec Étienne #Green. Etienne a aussi vu les prestations de Matthieu, il y aura de la concurrence, j'en suis très heureux », a annoncé Laurent Batlles.

En défense cette fois-ci, le très convaincant Abdoulaye Bakayoko devrait débuter sur le banc comme l’informe L’Équipe. Après une belle prestation contre les Bastiais, le défenseur central ivoirien devrait être remplacé par la récente recrue Léo Pétrot. L’ex-Lorientais sera associé dans une défense à 3 avec Jimmy Giraudon et le capitaine Anthony Briançon.

Compo probable de l’ASSE contre Pau :

Gardien : E. Green

Défenseurs : A. Briançon, J. Giraudon, L. Pétrot

Milieux de terrain : S. Palencia, B. Bouchouari, T. Monconduit, Y. Maçon

Attaquants : D. Chambost, J-P. Krasso, M. Cafaro