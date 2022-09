OM : Igor Tudor prépare une grosse surprise contre Tottenham

Publié par Timothée Jean le 05 septembre 2022 à 20:36





L’ OM fait son retour en Ligue des Champions mercredi face à Tottenham. L’entraîneur Igor Tudor prépare quelques surprises pour ce choc.

OM : Igor Tudor confiant pour le déplacement à Tottenham

Deux ans après sa dernière campagne, l’Olympique de Marseille fait son retour en Ligue des Champions avec un choc contre Tottenham, prévu ce mercredi à partir de 21h. Invaincus en championnat depuis l’entame de la saison, les Olympiens affichent une certaine confiance avant leur entrée en lice sur la scène européenne. Ils tenteront ainsi de redorer leur blason après plusieurs épopées décevantes.

Et même si ce déplacement à Tottenham s’annonce périlleux, l’entraîneur Igor Tudor a confiance en son équipe et tentera de revenir avec un résultat positif de Londres. « Je pense que nous sommes prêts (…) ça ne sera pas facile contre une équipe du championnat anglais, mais nous ferons de notre mieux », a-t-il déclaré à l’issue de la victoire contre l'AJ Auxerre (0-2). Pour ce choc européen, l’entraîneur marseillais devra d'ailleurs procéder à quelques réaménagements dans son onze de départ.

OM : Éric Bailly titulaire contre Tottenham

Pour ce déplacement à Tottenham, l’OM devrait se présenter dans son habituel 3-4-3, avec Pau Lopez dans les cages. Le gardien espagnol sera sans doute protégé par une défense à trois, composée de Chancel Mbemba, Sead Kolasinac et Éric Bailly. Absent lors du déplacement à Auxerre, l’international ivoirien pourrait donc profiter de cette compétition pour faire son retour dans le onze de départ marseillais. Il devrait remplacer Samuel Gigot, toujours en phase de reprise après sa blessure musculaire.

Les recrues estivales, Jonathan Clauss et Nuno Tavares, intenables depuis l’entame de la saison, devraient logiquement occuper les postes de piston droit et gauche de l’ OM. Dans l'entrejeu, Valentin Rongier est attendu en sentinelle avec Jordan Veretout en tant que relayeur. Igor Tudor devra également apporter des modifications en attaque. Car si Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet évolueront un cran plus haut, Alexis Sanchez, lui, sera suspendu pour ce choc en raison d’un carton rouge reçu lors de sa dernière apparition en Ligue des Champions lors du choc Liverpool-Inter (0-1). Il sera logiquement remplacé par le buteur colombien Luis Suarez, déjà titulaire le week-end dernier à Auxerre.

La compo probable de Marseille face à Tottenham :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, E. Bailly, S. Kolasinac

Milieux de terrain : J. Clauss, V. Rongier, J. Veretout, N. Tavares

Attaquants : M. Guendouzi, D. Payet, L. Suarez