OM Mercato : C’est confirmé, d’autres ventes se profilent à Marseille

Publié par Timothée Jean le 05 septembre 2022 à 22:36





OM Mercato : Alors que le mercato a fermé ses portes dans les grands championnats européens, Pablo Longoria poursuit toujours son opération dégraissage.

OM Mercato : Pablo Longoria veut encore dégraisser

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est renforcé en nombre avec l’arrivée de douze nouvelles recrues. De grands noms tels que Alexis Sanchez, Jonathan Clauss, Jordan Veretout ou encore Eric Bailly sont venus renforcer l’effectif marseillais. En contrepartie, l’ OM devrait se dégraisser de son effectif imposant afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Ainsi, plusieurs joueurs ont quitté le navire phocéen avant la fermeture du marché des transferts. C'est notamment le cas d'Arkadiusz Milik, Luan Peres, Pol Lirola ou encore Konrad de la Fuente.

Poussé vers la sortie depuis l’arrivée de Tudor Igor sur le banc de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng était aussi proche de s'engager en faveur de l’OGC Nice, avant d’être recalé à l'issue d’un feuilleton rocambolesque. L’attaquant sénégalais devra à présent se concentrer sur son aventure à l’ OM, où il n’entre toujours pas dans les plans de son entraîneur Igor Tudor. Toutefois, le club phocéen n’a pas encore avec son opération dégraissage. Et c’est le président Pablo Longoria lui-même qui a vendu la mèche.

Présent en conférence de presse, le présent marseillais a expliqué qu’il étudie la possibilité de céder quelques joueurs dans les jours à venir en vue de faire de la place aux nouvelles recrues et soulager les finances du club qui ne sont pas au beau fixe. « Pour avoir un bon effectif, il faut avoir 21 ou 22 joueurs. 23, c'est excessif. Le mercato est encore ouvert dans certains championnats. On étudie les différentes possibilités, car on veut donner de l'espace aux jeunes sur lesquels on a investi », a-t-il indiqué dans des propos retranscrits par Le Phocéen. Reste à connaitre l’identité des futurs joueurs qui seront sacrifiés.

OM Mercato : Bamba Dieng, la future vente de Marseille ?

À première vue, Bamba Dieng pourrait être le prochain joueur à quitter l’ OM dans les jours à venir. Absent des plans d’Igor Tudor, le jeune attaquant a des touches dans des championnats exotiques, où le mercato reste encore ouvert. En Belgique, Anvers et le Royal Antwerp se bousculeraient déjà en interne pour le recruter. Tandis que des formations seraient aussi à l’affut pour sa signature. Des intérêts qui ne déplaisent pas à la direction marseillaise qui espère toucher un joli chèque sur son départ.

Mais pour moment, le jeune joueur s’accroche à son contrat expirant en juin 2025 avec l’ OM et n’a pas vraiment l’intention de bouger. Relégué dans la hiérarchie des attaquants marseillais, Cédric Bakambu pourrait lui aussi faire ses valises. L’international congolais a récemment été associé au Besiktas en Turquie. Les prochains jours risquent donc d’être mouvementés à Marseille dans le sens des départs.