FC Nantes : L'équipe de Kombouaré, le FCN peut trembler en UEL !

Publié par Dylan le 06 septembre 2022 à 14:34





FC Nantes - Olympiakos : En vue du premier match de Ligue Europa, Antoine Kombouaré a dévoilé le nom des joueurs qui disputeront la compétition.

FC Nantes - Olympiakos : Les Canaris dans le dur avant la Ligue Europa

Après sa défaite subie à 10 contre 11 face au PSG de Christophe Galtier (0-3) samedi, le FC Nantes va désormais devoir se concentrer sur la Ligue Europa. Qualifié pour la phase de groupes de la compétition après sa victoire finale en Coupe de France contre l'OGC Nice, le club dirigé par Antoine Kombouaré va devoir se surpasser pour espérer atteindre la phase finale alors que sa santé en championnat est chancelante. Avec un bilan d'une seule victoire, trois matchs nuls et deux défaites, les Canaris pointent à la treizième place du classement de Ligue 1. Autant dire qu'une bonne performance contre l'Olympiakos jeudi permettrait au groupe de retrouver de la confiance, d'autant que le FCN n'a qu'un point d'avance sur le Stade Brestois, premier relégable.

Antoine Kombouaré a dévoilé mardi la liste numéro 1 des joueurs qui disputeront la Ligue Europa. Si tous les cadres habituels seront bien là (Ludovic Blas, Fabio, N. Pallois, J-C. Castelletto, A. Lafont...), plusieurs « Baby Canaris » ne devraient pas être de la partie, comme par exemple le jeune milieu offensif Samuel Yépié-Yépié ou l'avant-centre franco-togolais Joe-Loïc Affamah. Toutefois, en cas de blessures, ils pourront intégrer la liste tout comme les futures recrues, à condition de ne pas avoir été alignées dans la même compétition pour un autre club d'après l'UEFA.

FC Nantes - Olympiakos : Avant le premier choc, une mauvaise nouvelle tombe pour le FCN

Si le premier duel face à l'Olympiakos promet d'être passionnant, le FC Nantes peut avoir du soucis à se faire. En effet, les trois adversaires des Canaris sont en très grande forme en ce moment, tout l'inverse du club présidé par Waldemar Kita. L'Olympiakos, première équipe à se frotter aux Jaunes-et-Verts, a très bien débuté sa saison avec une deuxième place en Superleague (première division grecque) après trois matchs, juste derrière le Panathinaïkós. Seul motif d'espoir pour le FCN, le triple champion de Grèce en titre n'a pas pu intégrer certains joueurs dans sa liste pour la Ligue Europa, dont Konrad de la Fuente (ex-OM) ou encore le maître à jouer des Thrylos, Konstantinos Fortounis en raison d'un trop grand nombre de nationalités étrangères dans l'effectif.

Également présent dans la poule, le SC Fribourg est le surprenant leader de la Bundesliga avec un bilan de quatre victoires et une défaite. Le club allemand reste notamment sur trois victoires consécutives dont la dernière sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-3). Enfin, le FK Qarabag ne sera pas à prendre la légère non plus, lui qui représente à chaque fois depuis 2014 l'Azerbaïdjan dans les compétitions européennes.

Le groupe du FC Nantes pour la Ligue Europa :

Gardiens : A. Lafont, R. Descamps, D. Petric

Défenseurs : Fabio, D. Appiah, N. Pallois, A. Girotto, J-C. Castelletto, S. Corchia, Q. Merlin, R. Voisine, C. Traoré

Milieux : P. Chirivella, S. Moutoussamy, M. Sissoko, L. Doucet, M. Achi, L. Blas

Attaquants : E. Guessand, M. Coco, M. Mohamed, K. Bamba, M. Simon, I. Ganago