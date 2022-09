OM Mercato : Une décision inattendue tombe pour Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2022 à 12:45





OM Mercato : Après son transfert manqué à Nice, Bamba Dieng n’a pas été convoqué pour la Ligue des Champions. Il enregistre cependant une bonne nouvelle.

OM Mercato : Bamba Deing sera réintégré dans le groupe de Marseille

Bamba Dieng traverse actuellement une situation très compliquée à l’Olympique de Marseille. Très utilisé sous l’ère Jorge Sampaoli, l’international sénégalais a vu son statut basculer avec l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche de l’ OM. Il est désormais relégué dans la hiérarchie des attaquants marseillais et n’a disputé jusqu’ici aucun match sous le maillot phocéen cette saison. En quête de liquidités, la direction de l’ OM envisageait même de le vendre dès cet été.

Courtisé un temps par le FC Lorient, puis attendu à Leeds United, Bamba Dieng était finalement proche de rejoindre l’OGC Nice avant que cette opération n’échoue au dernier moment. Le jeune joueur de 22 ans a été recalé lors de la visite médicale, suite à une anomalie détectée à son genou. Depuis, le Champion d’Afrique est rentré à Marseille dans l’espoir d'aller de l'avant au plus vite. Et s’il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue des Champions, le jeune crack marseillais reste toujours à la disposition de son équipe et affiche une grande détermination à l’entraînement.

D’ailleurs, selon les informations de La Provence, Bamba Dieng, mis au placard depuis plusieurs semaines, sera réintégré au groupe marseillais après le choc Tottenham-OM, prévu ce mercredi soir à Londres. Probablement en manque de rythme après un mercato estival très mouvementé, le jeune joueur est actuellement en phase de réathlétisation, ce qui n’empêche pas ses prétendants de s’activer en coulisse en vue de le recruter ces prochains jours.

OM Mercato : Bamba Dieng a la cote en Belgique

En difficulté à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng conserve toujours une belle cote en Belgique où le mercato est ouvert. Le Royal Antwerp envisagerait sérieusement de boucler sa venue. Sauf que le principal concerné n’aurait pas donné suite aux avances du club belge, car il est pour le moment déterminé à poursuivre sa progression à l’ OM. Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, le natif de Pikine restera au moins une saison supplémentaire à Marseille. Il devra tout de même cravacher pour retrouver un statut de titulaire sous les ordres de Tudor.