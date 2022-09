ASSE : Saint-Etienne acte le renfort d'une recrue avant Bordeaux !

Publié par Thomas le 07 septembre 2022 à 13:45





A l'approche du choc face aux Girondins de Bordeaux, l'ASSE a enregistré le retour important d'une recrue estivale au milieu de terrain.

ASSE : Victor Lobry fait son retour aux entraînements collectifs

Rencontre cruciale pour l’AS Saint-Etienne ce samedi, qui reçoit une vieille connaissance dans son antre, les Girondins de Bordeaux. Le club ligérien, encore contrarié par son nul quelque peu évitable contre la lanterne rouge Pau, le week-end dernier, va tenter de se remobiliser face à un gros poisson de Ligue 2. Un choc des extrêmes où le FCGB (1er du championnat) partira logiquement favori après son début de saison canon. De leur côté, les Verts ont reçu une très bonne nouvelle en marge de ce rendez-vous, concernant une recrue estivale.

Blessé depuis la rencontre contre Valenciennes, le milieu de terrain Victor Lobry a fait son grand retour à l’entraînement collectif de l’ ASSE ce mercredi. Touché à la cheville face au VAFC, le Français était sorti à la 22e minute et laissait craindre une longue indisponibilité. Finalement, le joueur de 27 a récupéré plus vite que prévu et postule pour une place dans le groupe pour affronter les Girondins de Bordeaux ce week-end. Arrivé cet été pour renforcer l’entrejeu stéphanois, Lobry avait jusqu’alors disputé 5 rencontres avec les Verts, toutes en tant que titulaire.

ASSE Mercato : Un milieu offensif va signer pro à Saint-Etienne

Fort d’un centre de formation reconnu à l’international, l’AS Saint-Etienne continue de promouvoir au grand jour de jeunes talents, malgré la descente en Ligue 2. Le club ligérien va d’ailleurs prochainement offrir un premier contrat professionnel à l’un de ses plus grands espoirs de l’équipe U19, Antoine Gauthier. Le jeune milieu offensif de 18 ans, entré en jeu à la 80e minute face à Bastia (5-0), va parapher un premier bail en pro dans les prochains jours de trois saisons, à en croire les informations de Foot Mercato.