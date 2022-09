OL : Peter Bosz tape du poing sur la table après la débâcle à Lorient

Publié par Thomas G. le 08 septembre 2022 à 10:24





OL : Surclassé hier soir par le FC Lorient, l'Olympique Lyonnais a raté une occasion de se rapprocher des équipes de tête du classement de Ligue 1.

OL : Peter Bosz dézingue ses joueurs

L’Olympique Lyonnais s’est incliné hier soir sur la pelouse du Moustoir 3-1. Les Gones ont été dominés par le FC Lorient qui en a profité pour rattraper son adversaire du soir au classement. Une défaite qui est mal passée du côté de Peter Bosz qui n’a pas hésité à titiller ses joueurs en conférence de presse. L’entraîneur de l'OL a déclaré : « On a très mal défendu, très mal joué avec le ballon. Ça n'a rien à voir avec l'OL qu'on a vu cette saison. Avec le ballon, on a été très mauvais, et sans le ballon encore pire. Je ne peux pas désigner un joueur responsable, c'était presque tous. À la mi-temps, on aurait voulu changer huit joueurs. » Le technicien néerlandais sait que ce type de confrontation à la portée de ses joueurs est primordial pour parvenir aux objectifs de fin de saison. L’année dernière, ces contre-performances avaient coûté à l’Olympique Lyonnais une qualification en Coupe d’Europe.

OL : Les Gones ratent une formidable occasion

L’entraîneur de l’OL a également fait un point sur l’état de forme de son groupe. Il a déclaré : « Je ne suis pas inquiet, je connais mes joueurs, je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Mais je suis très déçu de ce que j'ai vu, surtout en première mi-temps. On aspire à être une équipe stable, constante, pour l’instant ce n'est pas le cas. » L’Olympique Lyonnais reste donc 4e à trois points de l’Olympique de Marseille et du PSG.

La colère de Peter Bosz est également liée au calendrier de l’OL. Après cette défaite face au FC Lorient, les Gones vont enchaîner trois chocs. L’Olympique Lyonnais se déplacera à Monaco ce week-end avant d’accueillir le PSG et cette série se terminera à Lens. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’OL dans sa quête du podium.