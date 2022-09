RC Lens-Troyes : Le groupe de Haise avec trois renforts de taille

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2022 à 20:24





Le RC Lens accueille l’ES Troyes AC, vendredi à 21h, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Franck Haise pour ce match.

Seko Fofana, Gaël Kakuta et Adam Buksa dans le groupe de Lens

Toujours invaincu en championnat après six journées, le Racing Club de Lens est sur le podium de la Ligue 1, au contact du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Pour la 7e journée du Championnat, les Sang et Or reçoivent l’ES Troyes ce vendredi à 21h, au stade Bollaert-Delelis. Pour cette rencontre contre les hommes de Bruno Irles, l’entraîneur lensois Franck Haise a convoqué un groupe de 21 joueurs. Le capitaine du RCL Seko Fofana ainsi que l’attaquant Gaël Kakuta, blessés, font ainsi leur retour avec leurs coéquipiers avec pour objectif de poursuivre leur belle lancée de ce début de début de saison.

Adam Buksa, l'attaquant polonais recruté cet été, effectue également sa grande première dans le groupe lensois. Cependant, Haise devra composer sans l’un de ses meilleurs éléments en ce début d’exercice : Deiver Machado, expulsé à Reims. Le défenseur international colombien de 29 ans va manquer notamment le déplacement à Nantes. Adrien Louveau et Wesley Saïd, en reprise, sont aussi absents pour la réception de Troyes. Malheureux 6e la saison passée, première place non européenne, le RC Lens a toujours le même rêve fou cette saison : se qualifier pour une compétition européenne.

Et depuis le retour du championnat, les hommes de Franck Haise sont impressionnants : 14 points en 6 journées (4 victoires et 2 nuls), 15 buts inscrits (3eattaque du championnat), et surtout une place sur le podium, à seulement 2 points du duo de tête composé du PSG et de l’OM. Cependant, les prochaines rencontres risquent d’être plus compliquées.

Le groupe de 21 joueurs de Franck Haise pour RC Lens-Troyes

Gardiens : Jean-Louis Leca, Brice Samba

Défenseurs : Kevin Danso, Facundo Medina, Steven Fortes Fortes, Massadio Haidara, Ismaël Boura, Jonathan Gradit

Milieux : Jimmy Cabot, Jean Onana, Seko Fofana, Lukasz Poreba, Alexis Claude Maurice, Gaël Kakuta, Pereira Da Costa, Abdul Samed

Attaquants : Przemysław Frankowski, Florian Sotoca, Adam Buksa, Loïs Openda, Labeau Lascary.