RC Lens Mercato : Seko Fofana justifie sa prolongation au RCL

Publié par Ange A. le 05 septembre 2022 à 04:38





RC Lens Mercato : Courtisé ces derniers mois, Seko Fofana a décidé de rester à Lens et de prolonger son contrat. Un choix qu’il justifie.

RC Lens Mercato : Pas de départ pour Seko Fofana cet été

Le dénouement du feuilleton Seko Fofana est connu depuis mercredi. Au sortir d’un large succès contre le FC Lorient, le Racing Club de Lens a fait une grande annonce concernant l’avenir de son capitaine. Le milieu de terrain a rempilé pour une saison avec les Sang et Or. So contrat avec le club artésien court désormais jusqu’en 20025. Interrogé par Téléfoot, l’international ivoirien (4 sélections) est revenu sur ce choix. Au vu recrutement de sa direction, il n’avait plus de raison de quitter l’Artois.

« Parfois on fait des projections dans des endroits et là, je n’arrivais pas à retrouver ce que j’avais avec Lens actuellement. J’avais l’impression que tout était réuni pour que je reste […] Le club m’a plus que prouvé qu’il était ambitieux. J’ai des partenaires qui m’aiment beaucoup et qui ont insisté sur le fait que je reste. Je ne voyais pas pourquoi j’allais partir ailleurs. Je suis très content », a expliqué le milieu de terrain.

Un bel exercice en vue pour Fofana et Lens

Invaincu après six journées de championnat, le Racing Club de Lens réalise un bon de saison. Les San et or pointent à la 3e place de Ligue 1 Uber Eats. Seko Fofana n’est pas étranger à la belle passe de son équipe. L’international ivoirien de 27 ans compte deux buts et autant de passes décisives en 4 matchs de championnat. Arrivé à Lens en 2020, le milieu s’est rapidement imposé comme titulaire dans le collectif de Franck Haise. Au terme de la campagne, il était notamment courtisé par des cadors comme Paris, Marseille en Ligue 1 et l’AC Milan en Italie.