RC Lens - Troyes : Le onze de Franck Haise avec une surprise

Publié par Ange A. le 09 septembre 2022





RC Lens - Troyes : Franck Haise préparerait une surprise pour la réception de l’ESTAC vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1.

RC Lens - Troyes : Les Sang et or sur leur lancée contre l’ESTAC ?

Comme Paris et Marseille, le Racing Club de Lens reste encore invaincu cette saison en championnat. Le RC Lens pointe à la 3e place de Ligue 1 avant la réception de l’ESTAC à Bollaert ce vendredi. Les Sang et or affrontent le club aubois pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les hommes de Franck Haise vont tenter de renouer avec le succès après leur match nul sur la pelouse du Stade de Reims (1-1). Pour cette rencontre, le coach lensois a fait appel à un groupe de 21 joueurs. Absent lors des deux dernières rencontres du club artésien, le capitaine Seko Fofana figure dans le groupe convoqué pour la réception de Troyes. Idem pour Gaël Kakuta et Adam Buksa, convoqué pour la première fois cette saison.

Une surprise dans le onze de Haison contre Troyes ?

Pour cette affiche inaugurale de la 7e journée, Franck Haise réserverait une surprise dans son onze de départ. L’entraîneur du Racing Club de Lens pourrait titulariser Jimmy Cabot. Le latéral droit arrivé cet été n’a débuté qu’une seule rencontre depuis sa signature au RC Lens. C’était lors du carton contre le FC Lorient (5-2) lors de la 5e journée. L’ancien Lorientais pourrait prendre la place de Massadio Haïdara. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Sang et or devra composer sans Deiver Machado, expulsé contre Reims lors de la dernière journée. Adrien Louveau et Wesley Saïd, en reprise, sont aussi absents pour la réception de Troyes. Bruno Irles devrait pour sa part titulariser Adil Rami pour compenser l’absence de Yoann Salmier, suspendu.

Le onze probable de Lens contre Troyes :

Samba - Gradit, Danso, Medina - Cabot, Abdul Samed, Fofana (cap), Frankowski - Sotoca, Openda, Pereira Da Costa.