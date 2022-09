PSG Mercato : Galtier envoie un message clair à Keylor Navas

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2022 à 19:28





PSG Mercato : À la veille de recevoir Brest en Ligue 1, Christophe Galtier a fait une importante précision sur un dossier chaud du mercato estival.

PSG Mercato : Galtier confirme sur le poste de gardien de but

À un peu plus de 24 heures de la réception du Stade Brestois pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est présenté devant la presse ce vendredi au Camp des Loges. L’occasion pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain de confirmer sa décision sur le poste de gardien de but. Annoncé sur le départ et tout proche du SSC Naples, Keylor Navas est finalement resté au Paris SG. Si les dernières prestations de Gianluigi Donnarumma inquiètent et que des voix s’élèvent déjà pour réclamer un turn-over dans les cages parisiennes, Galtier affirme catégoriquement qu’il n’en est pas question.

« Du turn-over chez les gardiens ? Non. Me concernant, je ne suis pas ce genre d'entraîneur à faire un turn-over au poste de gardien. On oublie souvent que Gigio est un jeune gardien quand même, même s'il joue depuis un bon moment », a déclaré l’ancien coach de l’OGC Nice, confortant ainsi le portier italien de 23 ans dans son statut de numéro 1 devant l’expérimenté Keylor Navas.

« Évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon sur un corner qui a une incidence sur le résultat de la rencontre puisque c'est un but (…) Évidemment que j'en ai parlé avec lui et que j'aime toujours avoir un gardien qui sort sur les coups de pied arrêtés, qui ait beaucoup de présence dans le domaine aérien. Il a le physique, il a les qualités techniques, il a le jump et je ne veux pas que ça le freine (…) Il n'y aura pas de turn-over au poste de gardien », martèle le Marseillais de 56 ans. Une décision qui scelle davantage l’avenir de Keylor Navas chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Keylor Navas sur le départ en janvier 2023 ?

Devenu la doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas devrait donc s’attendre à passer le plus clair de son temps sur le banc des remplaçants cette saison. Sauf s’il parvient à se trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato hivernal. Surtout depuis que Naples a décidé de ne pas relancer son dossier en janvier. En effet, le directeur sportif du club italien, Cristiano Giuntoli, a ouvertement assuré au micro du Corriere dello Sport qu’il ne tentera pas de recruter l’ancien gardien du Real Madrid cet hiver.

« On a une très bonne relation avec les dirigeants du PSG. […] Ils n’ont pas trouvé un accord sur le salaire du joueur, qui touche 15 millions d’euros en brut par an. Nous ne retenterons pas en janvier pour Keylor Navas. Nous nous concentrons sur Meret (l’actuel numéro 1, ndlr). Nous sommes proches de l’accord (pour une prolongation), maintenant nous attendons l’agent », a expliqué le dirigeant napolitain. Keylor Navas sait donc ce qui l’attend au Paris SG les prochains mois.