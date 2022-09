ASSE Mercato : Batlles s'exprime sur ses retrouvailles avec Bordeaux !

Publié par Dylan le 10 septembre 2022 à 13:14





ASSE Mercato : Interrogé sur le match à disputer contre Bordeaux, Laurent Batlles est revenu sur son arrivée avortée chez le leader de Ligue 2.

ASSE Mercato : Un sentiment particulier pour Laurent Battles avant Bordeaux

C'est assurément l'affiche de la huitième journée de Ligue 2. Les deux clubs historiques de Ligue 1, l'ASSE et les Girondins de Bordeaux, se retrouvent désormais dans l'antichambre dans l'élite pour s'affronter en terre stéphanoise. Si le club forézien a mal débuté sa saison avec une pénalité de trois points qui a été dure à effacer, les Girondins sont eux installés sur le fauteuil de leader.

Les dynamiques sont donc évidemment différentes chez les deux clubs, même si l'ASSE peut enfin se targuer d'avoir pris 4 points sur ses deux derniers matchs (victoire contre Bastia, puis match nul face à Pau). Le FCGB de David Guion reste lui sur deux victoires consécutives face à Quevilly-Rouen (4-0) et contre le Paris FC (1-3). Pour Laurent Batlles, coach de l'ASSE, le match contre Bordeaux va être particulier puisqu'il aurait pu rejoindre le club au scapulaire cet été.

ASSE Mercato : Laurent Batlles aurait pu entraîner Bordeaux cette saison

Après une première expérience en Ligue 1 plus que prometteuse en tant qu'entraîneur à l'ESTAC Troyes, Laurent Batlles est revenu sur son arrivée à Saint-Étienne mais aussi son transfert avorté aux Girondins : « Personnellement cela se passe très bien. Aujourd'hui je suis entraineur de l'AS Saint-Étienne et je ne pense pas aux Girondins de Bordeaux. Oui il s'est passé certaines choses, il y a des choix qui ont été faits je les respecte mais je suis très heureux d'être ici. »

En effet, le technicien de 48 ans était bien sur la short-list des dirigeants du FCGB en vue d'un éventuel remplacement de David Guion. Mais celui-ci a été conservé, ce qui avait hypothéqué les chances de Batlles d'entraîner le club au scapulaire. Désormais, l'avenir du Nantais s'écrit en vert et le principal concerné ne rechigne pas : « Je suis très heureux de ce que je vois aux entraînements, on construit notre équipe, on essaye de grandir ensemble. Il y a des moments de haut, des moments plus bas mais malgré tout je ne fais pas attention par rapport à ce qu'il se passe aux Girondins. J'ai envie de gagner à l'AS Saint-Étienne. » a ainsi déclaré Laurent Batlles en conférence de presse vendredi. Une chose est sûre, il n'y aura pas de place pour les amitiés dans ce choc face à Bordeaux.