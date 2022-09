FC Lorient-FC Nantes : Sissoko dans le onze ? La compo des Canaris !

Publié par Dylan le 11 septembre 2022 à 11:55





Après la belle victoire face à l'Olympiakos, le FC Nantes veut confirmer en championnat. Voici la composition probable des Canaris face au FC Lorient.

FC Lorient-FC Nantes : Les Canaris veulent créer une série positive après l'Olympiakos

Difficile pour le FC Nantes de redescendre de son nuage. Près de 20 ans après leur dernière apparition en Coupe d'Europe, les Canaris se sont offerts le scalp de l'Olympiakos jeudi (2-1) grâce à un but dans les derniers instants de l'ancien niçois Evann Guessand. Évidemment, tout le club était aux anges, y compris Antoine Kombouaré qui avait rejoint ses joueurs sur le terrain après le dernier but nantais : « Il fallait faire un match de folie. Bien sûr que le public est important, on a été soutenus jusqu’au bout. Ça nous a permis d’y croire jusqu’au bout. C’est aussi la victoire du jeu qu’on a produit, on a fait ce qu’il fallait pour pousser, bousculer l’adversaire et le faire craquer. »

Cependant, les Canaris vont devoir vite se remettre d'aplomb en vue du déplacement à Lorient ce dimanche. D'autant que si l'histoire en Ligue Europa a bien débuté pour le FCN, elle s'écrit pour le moment en demi-teinte en Ligue 1. Le club présidé par Waldemar Kita est 13ème et peine à s'imposer en championnat avec une seule victoire en 6 rencontres disputées. La défaite contre le PSG (0-3) à domicile il y a une semaine a également freiné la bonne dynamique marquée par le succès contre Toulouse (3-1) et le match nul acquis à Strasbourg (1-1). Tout l'inverse du FC Lorient (5ème), sept points devant en Ligue 1 avec deux victoires de rang face à Lyon et contre Ajaccio. Les Canaris ne devront donc pas prendre ce match à la légère.

FC Lorient-FC Nantes : Moutoussamy absent du groupe, Sissoko pour le remplacer ?

Antoine Kombouaré a déjà prévenu son homologue breton Régis Le Bris, assurant que son équipe va tout faire pour réduire l'écart avec le FC Lorient. Et pour cela, il peut compter sur une très bonne nouvelle : seuls Charles Traoré (rupture du ligament croisé), Samuel Moutoussamy (choix) et Fabio (suspendu) sont absents du groupe retenu pour le match, ce qui va donner beaucoup d'options au technicien kanak. Si Alban Lafont va sans doute garder la cage nantaise, une défense à 3 devrait être privilégiée avec une charnière Girotto-Pallois-Castelletto. Dennis Appiah (à gauche) et Sébastien Corchia (à droite) devraient faire office de pistons pour permettre au milieu de terrain d'être plus compact.

Avec Samuel Moutoussamy probablement laissé au repos, Antoine Kombouaré pourrait faire confiance à Pedro Chirivella et Moussa Sissoko, auteur d'une très bonne entrée contre l'Olympiakos pour renforcer l'entrejeu. Devant, Ludovic Blas jouerait comme d'habitude le rôle du meneur de jeu et animerait l'attaque avec Mostafa Mohamed et Evann Guessand, tous deux buteurs en Ligue Europa jeudi.

Composition probable du FC Nantes face au FC Lorient :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : A. Girotto, N. Pallois, J-C. Castelletto

Milieux : D. Appiah, P. Chirivella, M. Sissoko, S. Corchia

Attaquants : M. Mohamed, L. Blas, E. Guessand