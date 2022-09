FC Lorient-FC Nantes : Kombouaré prévient déjà Régis Le Bris

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2022 à 22:01





En conférence de presse ce samedi, Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, a dévoilé ses objectifs pour le match sur le stade du FC Lorient.

Kombouaré : « On ne veut pas que Lorient nous distance »

Si le FC Nantes est favori face aux Merlus de Régis Le Bris (la dernière défaite contre Lorient en match officiel remonte à 2013), rien n’est jamais joué à l’avance. L’expérimenté Antoine Kombouaré le sait, et ne compte pas tomber dans le piège de la facilité. Au-delà de l’adversaire direct, il ne faut surtout pas perdre de points pour rester au contact des équipes du haut de tableau.

« Lorient vous réussit bien (1 seule défaite lors des dix dernières confrontations) ? Oui, mais les stats sont faites pour être balayées. Au regard de notre classement et de celui de Lorient, il faut tout faire pour ne pas être distancé. Et si on peut se rapprocher d’eux, ce sera encore mieux », a déclaré le coach nantais avant d’insister sur l’importance du match de ce dimanche.

« C’est un match très important pour rester collé aux autres équipes , celles qui sont dans la première partie de tableau. On ne veut pas que Lorient nous distance », indique le technicien kanak. Kombouaré a également profité de cette conférence de presse pour rendre hommage à ses joueurs pour leur victoire lors de la première journée de la Ligue Europa.

Antoine Kombouaré fier de ses joueurs après l’Olympiakos

Antoine Kombouaré est fier de ses hommes. S’il y a encore des choses à améliorer dans son équipe, l’entraîneur du FC Nantes affirme avoir été surpris par la qualité du match livré par les Canaris jeudi soir en Europa League. « Cette équipe me surprend. Contre l’Olympiakos, je savais que c’était possible. Mais de là à ce que les joueurs le fassent et dans les dernières minutes. Quand t’as vécu ça une fois, t’as envie que ça continue », s’est enflammé Kombouaré.