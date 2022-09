AS Monaco Mercato : Clément rassure pour une signature en défense

Publié par Ange A. le 12 septembre 2022 à 07:39





AS Monaco Mercato : Au sortir de la victoire contre Lyon, Philippe Clément s’est voulu rassurant concernant son portier Alexander Nübel.

AS Monaco Mercato : Philippe Clément confiant pour Alexander Nübel

Victorieux à Nice lors de la dernière journée, l’AS Monaco a enchaîné ce dimanche à domicile contre Lyon. L’ASM a dominé l’Olympique Lyonnais (2-1) à Louis II en clôture de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Après la victoire contre Lyon, Philippe Clément s’est exprimé sur Alexander Nübel. Le portier monégasque fait l’objet de quelques critiques au vu de son début de saison. Le gardien de but âgé de 25 ans a déjà concédé 16 buts en 10 matchs officiels cette saison. Mais pas de quoi inquiéter son entraîneur qui reconnaît quelques manquements mais lui accorde encore sa confiance.

« Il est vraiment beaucoup critiqué ici en France. L’année passée, nous avons reçu une étude d’une université qui a regardé les statistiques de tous les gardiens de but en France, et Nübel était le deuxième après Gianluigi Donnarumma à cause des petites erreurs, de son jeu au pied qui est de temps en temps trop risqué », a d’abord noté l’entraîneur du club princier au micro de Prime Video.

Nübel sans avenir à Monaco ?

Pour Philippe Clément, Alexander Nübel fait partie des meilleurs à son poste. « Pour moi, Alex a les qualités pour faire partie du Top 10 des meilleurs gardiens, mais c’est encore un jeune joueur qui doit grandir », a poursuivi le coach de l’AS Monaco. Portier numéro du club de la Principauté, l’avenir de l’Allemand à l’ASM reste incertain. Il a débarqué en prêt sans option en provenance du Bayern Munich depuis l’été dernier.

Le gardien allemand arrive au terme de son contrat cet été. Sauf revirement, il devrait donc retourner en Bavière au terme de sa pige monégasque. Il est encore lié au Rekordmeister 2025. Reste à savoir s’il acceptera de nouveau un rôle de doublure de Manuel Neuer après deux saisons comme titulaire dans la Principauté.