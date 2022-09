OM-Francfort : Les compos, changement de dernière minute à l’OM !

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2022 à 09:04





Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, l’ OM reçoit l’Eintracht Francfort mardi soir. Découvrez les équipes possibles des deux clubs.

OM-Francfort : Mattéo Guendouzi sur le banc, Gerson dans le Onze

Six jours après sa défaite sur le terrain de Tottenham (2-0), à l’occasion de la première journée des phases de poules, l’Olympique de Marseille accueille l’Eintracht Francfort ce mardi, à 21h, en Ligue des champions dans un Vélodrome bouillant. Pour le retour en LDC avec son public, soit après neuf ans d'absence, l’équipe phocéenne compte bien faire soulever l'Orange Vélodrome. Pour cette rencontre, Igor Tudor peut donc compter sur le retour d'Alexis Sanchez, suspendu pour le premier match de la Coupe aux grandes oreilles face aux Anglais de Tottenham mercredi dernier.

L’attaquant chilien de 33 ans devrait débuter en pointe, soutenu par Dimitri Payet et Gerson, préférés à Mattéo Guendouzi. Le capitaine de l’OM va retrouver une place dans le Onze comme l’a déjà confirmé son entraîneur ce week-end. Trois jours après sa sortie du terrain dès la demi-heure de jeu face au LOSC (2-1), Leonardo Balerdi sera titulaire en défense. L’international argentin de 23 ans profite de la suspension de Chancel Mbemba et de la gêne musculaire de Samuel Gigot, dispensé d’entraînement hier soir.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, le défenseur marseillais de 28 ans souffre d’un problème musculaire à une cuisse et le staff ne prendra aucun risque avec lui. Par ailleurs, Alexis Sanchez devrait bien être aligné en pointe avec en soutien Dimitri Payet et Gerson, probablement préféré à Mattéo Guendouzi. Pour le reste, l’OM va aligner son équipe classique des dernières rencontres avec Éric Bailly et Sead Kolasinac dans la charnière, Jonathan Clauss et Nuno Tavares sur les côtés.

Au milieu, le duo Rongier-Veretout va s’occuper d’alimenter l’attaque. Du côté allemand, l’Eintracht Francfort va débarquer au Vélodrome avec des visages bien connus de la Ligue 1 puisque le capitaine et gardien Kevin Trapp (Ex-PSG), Evan Ndicka (Ex-Auxerre), Eric Junior Dina Ebimbe (PSG) et Randal Kolo Muani (FC Nantes) ont tous évolué dans le Championnat français.

OM-Francfort : Les équipes probables

OM : Lopez - Balerdi, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Gerson, Sanchez, Payet (cap).

FRANCFORT : Trapp (cap) - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Dina Ebimbe, Sow, Alidou - Götze, Kolo Muani, Kamada.