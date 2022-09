OM-Francfort : Le message de Guendouzi et Tudor aux supporters

Publié par Timothée Jean le 12 septembre 2022 à 18:47





Pour son deuxième de Ligue des champions, l’ OM accueille mardi soir l’Eintracht Franfort. Mattéo Guendouzi et Igor Tudor se sont prononcés sur ce choc.

OM : Mattéo Guendouzi est confiant avant la venue de Francfort

L’Olympique de Marseille s’apprête à jouer sa deuxième journée de Ligue de Champions. Après la défaite à Tottenham (2-0), l’ OM accueille l’Eintracht Francfort ce mardi (21h) au stade Vélodrome, avec un objectif bien défini. Les Marseillais sont déterminés à remporter leurs trois premiers points de la compétition face à l’écurie allemande. Présent en conférence de presse à la vielle de cette rencontre, Tudor Igor a expliqué que ses joueurs sont prêts pour ce rendez-vous.

Après leur victoire face au LOSC (2-1) samedi dernier, les Marseillais se sont très rapidement plongés dans cette rencontre avec la ferme volonté d’obtenir un résultat positif à domicile. Même si cette mission ne sera pas facile, ils tenteront tout pour s’imposer face au dernier vainqueur de la Ligue Europa. « On est en confiance, on a posé des problèmes à Tottenham et demain, on viendra pour gagner. Ça c'est sûr », a indiqué Mattéo Guendouzi.

OM-Francfort : Guendouzi et Tudor lancent un appel au calme

Toutefois, une grosse inquiétude plane autour du choc OM-Francfort. Ce match a été classé à haut risque en raison de possibles affrontements entre les supporters des deux camps. Et les scènes dramatiques observées à Nice la semaine passée avec la venue de Cologne n’ont fait que renforcer cette crainte.

Interrogé sur le sujet, Igor Tudor s’est une nouvelle fois montré très serein concernant le bon déroulement du match. Il a tout de même lancé un appel au calme aux supporters. « J’invite les supporters à ce que demain ce soit un exemple de fête du football, que les supporters réussissent à soutenir le club et montrer que nous avons de bons supporters », a-t-il lancé. Idem pour Mattéo Guendouzi, qui est convaincu que les « supporters vont très bien se comporter, ça va être une fête du football ». Tous espèrent que cet appel au calme sera respecté, car avant tout le football reste une fête.