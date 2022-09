OM Mercato : Man United, une nouvelle tentative pour Ronaldo !

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2022 à 19:12





OM Mercato : Associé un temps à l’Olympique de Marseille, Cristiano Ronaldo fait l’objet d’une nouvelle offensive venue de l’Arabie Saoudite.

OM Mercato : Cristiano Ronaldo a des touches en Arabie Saoudite

Durant le mercato estival, de nombreux supporters ont rêvé d’une improbable arrivée de Cristiano Ronaldo. D’anciennes légendes du club se sont même prêtées au jeu, en lançant des appels du pied à la superstar portugaise. Mais le président de l’ OM, Pablo Longoria, a rapidement mis un terme à ce fantasme, en assurant que l'Olympique de Marseille n’a jamais étudié la piste menant à l’ancien attaquant de Real Madrid. Et si le quintuple Ballon d'Or souhaitait rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions, son salaire XXL a rapidement refroidi ses éventuels prétendants.

Cristiano Ronaldo est donc resté à Manchester United cette saison, où il doit se contenter d’un rôle de remplaçant. Cette situation devient de plus en plus difficile à supporter pour l’attaquant de 37 ans, qui pourrait aller voir ailleurs dès l’hiver prochain. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Annoncé un temps vers un retour au Sporting Portugal, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir en Arabie Saoudite.

Dans des propos relayés par The Athletic, Yasser Al-Misehal, le patron de la fédération saoudienne, a même ouvert en grand les portes à une arrivée de CR7. « Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde », a-t-il indiqué. D’ailleurs, selon les informations du journal The Sun, les clubs saoudiens d'Al-Hilal et Al-Nassr continuent de surveiller la situation de la superstar portugaise à Marseille avec l’intention de formuler une offre astronomique pour le recruter.

OM Mercato : Cristiano Ronaldo a décliné une offre démentielle

Par ailleurs, si le président de la fédération soudanienne a botté en touche concernant cette proposition, le média CNN Portugal apporte de nouvelles révélations sur ce dossier. La source explique que le club d’Al-Hilal avait déjà proposé une offre de 243 M€ sur deux ans à CR7 dans l'optique de le convaincre de signer cet été. Une offre démentielle que le joueur aurait refusée.

Cependant, le club saoudien ne baisse pas les bras et ambitionne de revenir à la charge pour sa signature après le Mondial 2022, prévu cet hiver au Qatar. Reste à savoir si les richissimes dirigeants saoudiens parviendront à faire changer d’avis l’ancien joueur de la Juventus. Le mercato hivernal promet d’être mouvementé pour le natif de Funchal.