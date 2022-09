OM : Gerson, Guendouzi… Longoria éteint une polémique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2022 à 23:12





OM : Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a commencé sa mission dans un climat hostile. Pablo Longoria est intervenu afin de calmer les choses.

OM : Igor Tudor au cœur de vives tensions à Marseille

Dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière, l’Olympique de Marseille a vécu un été particulièrement mouvementé aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Suite à la démission inattendue de Jorge Sampaoli, l’OM n’a pas tardé pour trouver son successeur. Les dirigeants ont confié les rênes de l’équipe première à Igor Tudor. Seulement, les débuts du technicien croate sur le banc marseillais passaient très mal auprès des supporters, mais aussi au sein du vestiaire phocéen.

Critiqué après une préparation estivale catastrophique, l'ancien entraîneur du Hellas Vérone a même eu des accrochages avec certains membres de son vestiaire. Après une première altercation avec le milieu brésilien Gerson, Igor Tudor s'en est pris également au latéral gauche Jordan Amavi, qui a été écarté du groupe phocéen avant d’être envoyé à Getafe cet été sous la forme d'un prêt. Son discours cassant et ses méthodes jugées trop rudes suscitaient parfois le mécontentement de certains cadres, tels que Mattéo Guendouzi ou encore Dimitri Payet. Le climat semblait donc très tendu dans le vestiaire de l’OM durant le mois de juillet. Les dirigeants marseillais devaient rapidement régler ce cas.

OM : L’intervention décisive de Pablo Longoria

Ainsi, selon les informations de La Provence, le président marseillais Pablo Longoria aurait pris la parole à cinq jours de la reprise du championnat en vue d’apaiser les tensions en interne. Cette intervention du dirigeant espagnol a visiblement porté ses fruits, puisque les cadres marseillais ont lancé plusieurs signaux d’apaisement depuis la reprise du championnat. De son côté, Igor Tudor est également parvenu à trouver la bonne formule pour relancer la machine marseillaise. Cette période de crispation interne est désormais rangée aux oubliettes.

L’ OM réalise un excellent début de saison avec un bilan de six victoires et un nul en 7 rencontres de Ligue 1. Le club phocéen, qui s’est considérablement renforcé lors du mercato estival avec l’arrivée de 12 nouvelles recrues, tentera d’aller le plus loin possible en Ligue des champions.