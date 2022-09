Qarabag-FC Nantes : Compo, Kombouaré fait un choix fort en attaque

Publié par Timothée Jean le 14 septembre 2022 à 19:19





Jeudi soir, le FC Nantes se déplace à Qarabag pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa. Découvrez la compo d’Antoine Kombouaré.

Qarabag-FC Nantes : Kombouaré avec un retour important en attaque

Le FC Nantes sort peu à peu la tête de l’eau après un début de saison décevant. Pour son entrée en lice en Ligue Europa, le FCN s’est imposé 2-1 face à l’Olympiakos la semaine dernière à la Beaujoire. Ce résultat fut une véritable bouffée d’oxygène pour Antoine Kombouré et ses hommes, qui ont enchaîné des déconvenues ces dernières semaines. Après sa victoire face à la formation grecque, le FCN compte donc poursuivre sur cette belle dynamique sur la scène européenne.

Ce mardi soir, les Canaris se déplacent en Azerbaïdjan pour défier le Qarabag FK dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa. Et pour ce déplacement périlleux, l’entraîneur Antoine Kombouaré procédera à quelques changements dans son onze de départ. La formation nantaise devrait se présenter en 3-5-2 avec notamment Alban Lafont dans les buts. La charnière défensive sera composée par les inamovibles Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Jean-Charles Castelletto. Tandis que Dennis Appiah et Quentin Merlin évolueront au poste de piston droit et gauche.

Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy seront sans doute présents dans l’entrejeu nantaise, avec Ludovic Blas qui sera chargé d’alimenter l’attaque. La surprise proviendra sans doute du secteur offensif. Selon les informations de L’Équipe, quelques contraintes pourraient amener Antoine Kombouaré à modifier son attaque, avec un Mostafa Mohamed qui pourrait faire son retour dans le onze de départ à Bakou. Ignatius Ganago devrait également être titulaire pour cette confrontation européenne.

La compo probable du FC Nantes face à Qarabag :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : N. Pallois, A. Girotto, J-C. Castelletto

Milieux : D. Appiah, M. Sissoko, P. Chirivella, L. Blas, Q. Merlin

Attaquants : I. Ganago, M. Mohamed