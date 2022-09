PSG Mercato : Le Paris SG veut sceller l'avenir de Lionel Messi !

Publié par Thomas G. le 14 septembre 2022 à 16:34





PSG Mercato : De retour en forme après une première saison compliquée, Lionel Messi a convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain de le prolonger.

PSG Mercato : Le PSG veut offrir un nouveau contrat à Lionel Messi

Le Paris Saint-Germain a terminé son mercato estival en réussissant son dégraissage massif. Le club de la capitale se lance désormais dans la deuxième phase de son nouveau cycle : la prolongation des cadres. Après Neymar et Kylian Mbappé, le PSG veut blinder les tauliers du vestiaire pour les impliquer dans le projet. Dans les prochaines semaines, des propositions devraient être formulées à Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Marquinhos, Sergio Ramos et Lionel Messi.

Luis Campos est satisfait des performances de l’international argentin et son souhait est de le prolonger de deux ans. Le septuple Ballon d'Or a confié à son entourage qu’aucune décision ne serait prise avant la Coupe du Monde. Dans le même temps, la concurrence s’intensifie pour le PSG dans ce dossier. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, le Barça et plusieurs clubs d’Arabie Saoudite veulent recruter Lionel Messi. L’été prochain, le buteur argentin pourra s’engager librement dans le club de son choix et le PSG veut éviter ce scénario en lui proposant un nouveau contrat avant janvier. Le Paris Saint-Germain devra trouver les bons arguments pour convaincre Lionel Messi face aux offres faramineuses d’Arabie Saoudite et celle de son club de cœur.

PSG Mercato : Le grand Messi est de retour ?

Cette saison, Lionel Messi a été replacé au cœur du jeu par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Une position qui permet à l’attaquant de l’Albiceleste de toucher plus de ballons et d’être à la création des actions du Paris SG. Ce rôle offre à Lionel Messi de montrer toute sa qualité de passe, l’Argentin est le meilleur passeur de Ligue 1 avec 7 passes décisives. Ce soir, Lionel Messi devrait de nouveau être titulaire face au Maccabi Haïfa aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Le buteur de 35 ans peut se rapprocher cette saison du record de buts en Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi étant à 16 buts de l’international portugais.