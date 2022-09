PSG Mercato : Mourinho, l'énorme coup de Campos cet été

Publié par Ange A. le 15 septembre 2022 à 07:05





PSG Mercato : José Mourinho, priorité de Campos cet été

Le Paris Saint-Germain a tourné la page de Mauricio Pochettino cet été. Le sort de l’Argentin était déjà scellé depuis le printemps après la sortie précoce du PSG en Ligue des champions. Le club francilien a subi une remontada en huitièmes de finale de la C1 contre le Real Madrid. Pour entamer un nouveau cycle, le board francilien a également remercié Leonardo, son directeur sportif. Depuis c’est Luis Campos qui officie en tant que conseiller sportif du champion de France en titre. Arrivé dans la capitale cet été, le technicien portugais souhaitait introniser un de ses compatriotes pour assurer la succession de Mauricio Pochettino. Une confirmation faite par Le Parisien. Le journal francilien assure que Christophe Galtier n’était pas le premier choix du dirigeant lusitanien. Le journal révèle que José Mourinho était la priorité de Campos cet été.

Galtier, un simple plan B de Campos

La source rappelle que les deux compatriotes se connaissent depuis 30 ans et sont régulièrement en contact. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec l’AS Rome, José Mourinho n’a pas quitté La Louve cet été. Les Giallorossi ont d’ailleurs réalisé un recrutement ambitieux durant le mercato estival avec notamment la signature gratuite de Paulo Dybala. Le Special One resté dans la capitale éternelle, Luis Campos s’est tourné vers une autre de ses vieilles connaissances en la personne de Christophe Galtier.

Les deux anciens Lillois entretiennent « une relation fusionnelle, avec des joies et des heurts, des engueulades et des accords, sur fond de respect mutuel et de franchise totale ». Ils sont notamment parvenus à mener à bien une importante opération dégraissage à Paris. Des indésirables de longue date comme Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Rafinha ou encore Mauro Icardi ont notamment quitté le PSG. Vainqueur du Maccabi Haïfa (1-3) mercredi en Ligue des champions, Paris reste invaincu après 10 sorties officielles cette saison.