FC Nantes : L’Europa League offre une formidable opportunité au FCN

Publié par Thomas G. le 15 septembre 2022 à 17:51





FC Nantes : Mal embarqué en championnat, le FCN veut confirmer leur début en Europa League après la victoire face à l’Olympiakos.

FC Nantes : L’Europa League comme bouffée d’oxygène ?

Le FC Nantes dispute ce soir son deuxième match de Ligue Europa face à Qarabag en Azerbaïdjan. L’occasion pour les Canaris d’engranger une seconde victoire en deux matches dans ce groupe G. Dans un contexte particulier, le FC Nantes veut réagir après sa défaite le week-end dernier lors du derby face au FC Lorient. Après un mercato estival mitigé, le début de saison des Nantais en championnat est peu reluisant, les hommes d’Antoine Kombouaré pointent à la 16e place du classement. L’entraîneur kanak veut que ses joueurs s’inspirent de leur prestation en Europa League pour reprendre leur marche en avant en championnat. La semaine dernière, les Jaune et Vert avaient su élever leur niveau de jeu pour battre les champions de Grèce au bout du temps additionnel.

Ce soir, le FC Nantes peut enrayer leur mauvaise série et prendre ses distances avec Qarabag qui reste sur une défaite face à Fribourg. Les Canaris veulent également profiter du choc au sommet entre le club allemand et l’Olympiakos pour prendre la tête de leur groupe.

FC Nantes : Le FCN peut-il tenir le rythme ?

L’Europa League peut aider le FC Nantes à se galvaniser et retrouver de la confiance, mais dans le même temps, la compétition peut devenir un cadeau empoisonné. Les Nantais se déplacent aujourd’hui en Azerbaïdjan avant d’affronter le RC Lens dimanche. Ces déplacements ont un coût et l’effectif d’Antoine Kombouaré pourrait en faire les frais. L’entraîneur du FCN a déclaré en conférence de Presse : « Le retour face à Lens, c’est ce qui me dérange le plus. »

Malgré l’accumulation des matchs, Antoine Kombouaré devrait aligner ses meilleurs joueurs lors de la réception du RC Lens, ce dimanche. Toujours invaincu et sur le podium, les Sang et Or se déplaceront à la Beaujoire en quête d’un 16e match sans défaite pour l'un des chocs de cette 8e journée de Ligue 1.