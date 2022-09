Qarabag-FC Nantes : Kombouaré avec un changement inattendu

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2022 à 11:51





Jour de match pour le FC Nantes, qui se déplace ce jeudi en Azerbaïdjan pour affronter Qarabag FK. Découvrez la compo d’Antoine Kombouaré.

Qarabag-FC Nantes : Un match dans une ambiance tendue

En ce début de saison, le FC Nantes fonctionne sur le mode alternatif. En sept rencontres disputées, toutes compétitions confondues, les Canaris n’ont pas pu enchaîner deux résultats identiques. La preuve, ces dix derniers jours, les hommes d’Antoine Kombouaré ont perdu face au Paris Saint-Germain (0-3), ont enflammé la Beaujoire face à l’Olympiakos (2-1) avant de chuter à nouveau face à Lorient (3-2) le week-end dernier. Et l’enchaînement des matchs, le sixième en 19 jours, n’est pas une excuse pour un FCN en convalescence en Ligue 1.

Présent en conférence de presse, Antoine Kombouaré ne s’est pas plaint du calendrier démentiel. « À nous de travailler pour pouvoir enchainer des matchs », a-t-il déclaré devant les médias. L’entraîneur du FC Nantes et ses troupes ont donc une belle occasion ce jeudi soir de confirmer leur belle entrée en lice en Ligue Europa. Vainqueur de l’Olympiakos lors de la première journée, les Canaris tenteront d’enchainer une deuxième victoire face à Qarabag. Un match qui se déroulera dans un contexte militaire tendu en raison des événements géopolitiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les dirigeants nantais ont ainsi appelé leurs supporters qui feront le déplacement à Bakou « à la prudence ».

Qarabag-FC Nantes : Antoine Kombouaré opère plusieurs changements

Pour le déplacement à Qarabag, Antoine Kombouaré devrait procéder à quelques changements dans son onze de départ afin de faire souffler certains cadres en vue des prochaines échéances. L’Équipe explique d’ailleurs que l’entraîneur du FC Nantes sera conforté à quelques contraintes au sein de son effectif, mais le 4-3-3 instauré par le coach kanak devrait perdurer encore cette semaine.

La défense nantaise devrait donc être composée de Fabio, Castelletto, Nicolas Pallois et Quentin Merlin. Au milieu de terrain, les titulaires habituels Moussa Sissoko, Samuel Moutousamy et Pedro Chirivella devraient être présents. L’attaque du FC Nantes connaîtra quelques réaménagements avec les retours de Moses Simon et Mostafa Mohamed. Ils seront épaulés par Ludovic Blas dans le secteur offensif.

La compo probable du FC Nantes face à Qarabag :

Gardiens : Lafont (c)

Défenseurs : Fabio, Castelletto, Pallois, Merlin

Milieux de terrain : Sissoko, Moutousamy, Chirivella

Attaquants : Blas, Mohamed, Simo