OM : Tudor prépare d'énormes changements face au Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2022 à 13:43





Pour le choc OM-Stade Rennais prévu dimanche au Vélodrome, Igor Tudor procédera à quelques changements dans son onze de départ.

OM-Stade Rennais : Igor Tudor prévoit un turn-over

Invaincu sur la scène nationale avec six victoires et un nul en sept rencontres de Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille affiche un tout autre visage en Ligue des Champions. Versés dans un groupe plus ou moins abordable, les Marseillais ont enchainé deux défaites consécutives face à Tottenham et l’Eintracht Francfort. Avec zéro point au compteur et aucun but inscrit en deux journées, l’ OM occupe désormais la dernière place du groupe D et voit la qualification s’éloigner.

Dimitri Payet et ses coéquipiers de l'Olympique de Marseille devront donc rapidement se remettre en selle. Dimanche prochain, le club phocéen a l’occasion de renouer avec la victoire face au Stade Rennais. Et pour cette rencontre comptant pour la 8e journée de Ligue 1, l’entraîneur Igor Tudor devrait procéder à d’énormes changements dans son onze de départ. Déjà privé d’Éric Bailly, indisponible pour au moins trois semaines, avec un Samuel Gigot toujours blessé, le technicien croate devra modifier sa charnière défensive, mais également faire souffler certains cadres en vue des prochaines échéances.

OM-Stade Rennais : Jonathan Clauss remplacé par Issa Kaboré

L’ OM devrait se présenter dans son habituel 3-4-3 instauré par Igor Tudor depuis le début de la saison avec Pau Lopez dans les buts. Le défenseur bosnien Sead Kolasinac, qui a montré à plusieurs reprises sa fiabilité dans la défense à 3 de l’Olympique de Marseille, devrait assurer une nouvelle fois son rang lors de cette rencontre. En revanche, le très sollicité Jonathan Clauss, qui réalise un début de saison remarquable dans son couloir droit, devrait débuter sur le banc de touche et souffler après sa débauche d’énergie observée lors de ses derniers matchs.

Selon La Provence, l’ancien crack du RC Lens sera remplacé par Issa Kaboré. L’international burkinabé devrait ainsi fêter sa deuxième titularisation sous le maillot phocéen face au Stade Rennais. Le défenseur argentin Leonardo Balerdi devrait, lui aussi, être titulaire pour la réception de Rennes. Confronté à quelques contraintes physiques au sein de son effectif, l’entraîneur de l’OM devrait certainement procéder un turnover ce dimanche face au SRFC.

Suite à l’accumulation des matchs - l’OM ayant disputé 6 matches en 19 jours -, l’entraîneur Igor Tudor expliquait déjà que la fatigue commençait à se faire ressentir au sein de son effectif. « On est entrés trop lentement dans le match, comme si on était impressionnés par ce match de Ligue des champions à la maison. On a été trop lents à la construction et on n'a pas fait la différence devant. En deuxième période, on a poussé et on aurait mérité un but. Il n'est pas arrivé et au bout du compte (…) C'était le troisième match en six jours, il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés. On finit avec un seul défenseur et des joueurs qui ratent des passes qu'ils ne ratent pas d'habitude », a-t-il déploré.

OM-Stade Rennais : Dimitri Payet et Gerson sur le banc

Dans le secteur offensif, Dimitri Payet et Gerson ne sont pas certains de tenir leur place dans le onze de départ de l'OM. Même s’ils ne sont pas les seuls fautifs lors de la défaite de l’Olympique de Marseille face à l’Eintracht Francfort (0-1) en Ligue des champions, leur prestation fait débat. Il faut dire que la déception fut grande, d’autant que c’était pour la première fois de la saison que les milieux formaient un trio offensif alléchant avec Alexis Sanchez. Mais l’attaque phocéenne ne s’est pas montrée à la hauteur de ce rendez-vous européen. Elle s’est même avérée défaillante face à une solide équipe allemande.

Si l’international chilien Alexis Sanchez est bien parti pour être titulaire lors du choc OM-Stade Rennais dimanche prochain, ce n’est pas le cas de Dimitri Payet et Gerson. Ces derniers devraient débuter sur le banc de touche. Igor Tudor est attendu ce vendredi en conférence de presse pour faire le point sur son effectif.