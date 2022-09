ASSE Mercato : Gros coup de froid pour un chouchou de Batlles

Publié par Ange A. le 17 septembre 2022 à 02:08





ASSE Mercato : Florian Tardieu aurait pu rejoindre Laurent Battles cet été. Mais le milieu a fermé la porte à un départ de l’ESTAC.

ASSE Mercato : Tardieu, l’autre coup tenté par les Verts à Troyes

Entre les départs et les arrivées, le mercato de l’AS Saint-Étienne a particulièrement été mouvementé. Avec les départs de nombreux cadres, Laurent Batlles doit composer avec un effectif fortement remanié pour retrouver la Ligue 1 au terme de la saison. Le nouvel entraîneur de l’ ASSE a accueilli deux de ses anciens poulains de Troyes chez les Verts. L’ancien coach de l’ESTAC a poussé pour les signatures de ses anciens protégés du club aubois à Saint-Étienne cet été. Dans ce sens, Dylan Chambost et Jimmy Giraudon ont rejoint le club forézien en tant que joueurs libres cet été. D’autres Troyens étaient annoncés à Sainté cet été. C’est notamment le cas de Yoann Touzghar et Florian Tardieu. Si le premier a rejoint l’AC Ajaccio en tant que joueur libre, le second est resté à quai. Le milieu de terrain a justifié son choix.

Pas de départ au programme pour Florian Tardieu

Pour Florian Tardieu, l’idée d’un transfert à Saint-Étienne ne l’a jamais effleuré. « Je savais quand même que j’avais plus de chances de rester que de partir. Je suis resté serein, même si au bout d’un moment, ça peut un peu prendre le chou. Moi, ma tête était ici », a assuré le milieu de 30 ans dans un entretien à So Foot. Resté à Troyes cet été, Florian Tardien est encore lié au champion de Ligue 2 2021 jusqu’en 2024. Il est un cadre de l’effectif de Bruno Irles. Le milieu courtisé par l’ ASSE a disputé toutes les rencontres de Troyes cette saison, toutes en tant que titulaire. Le capitaine de l’ ESTAC compte également trois réalisations sur la campagne en cours.