OM Mercato : Bakambu parti, la grande déception de McCourt

Publié par Ange A. le 17 septembre 2022 à 05:48





OM Mercato : Si Marseille est parvenu à se débarrasser de Cédric Bakambu, Frank McCourt est loin d’être ravi du mercato de Pablo Longoria.

OM Mercato : Bakambu, la bonne affaire de Pablo Longoria

L’opération dégraissage de l’Olympique de Marseille s’est poursuivi ces dernières heures avec l’officialisation d’un nouveau départ. L’ OM a enregistré le départ de Cédric Bakambu à l’Olympiakos. L’attaquant congolais arrivé l’hiver dernier va tenter de se relancer en Grèce après une pige peu mémorable à Marseille. L’avant-centre de 31 ans ne totalise que 4 réalisations et deux passes décisives en 24 matchs. L’ancien Sochalien a été libéré de ses deux dernières années de contrat.

Avec le départ de Bakambu, le board marseillais s’est délesté de l’un des plus gros salaires de son effectif. Les émoluments de l’international congolais (40 sélections/3 buts) étaient de 400 000 euros mensuels. Une charge dont est parvenue à se débarrasser le président olympien et ses équipes. Malgré cette opération, Frank McCourt serait loin d’être satisfait du mercato de Marseille.

McCourt en rogne malgré l’opération dégraissage

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille attendrait plus selon les informations de L’Équipe. Le journal croit en effet savoir que l’homme d’affaires américain espérait notamment de grosses ventes à Marseille pour véritablement renflouer les caisses du club. « Longoria ne récupèrera pas d’indemnité de transfert, il était pourtant attendu dans ce domaine par McCourt. McCourt et ses équipes sont de plus en plus irrités face au faible nombre de ventes chaque intersaison », souligne le quotidien sportif.

Un transfert de Bamba Dieng cet été était notamment attendu pour générer des entrées. Mais le Sénégalais courtisé par Leeds United, le FC Lorient et Nice a été recalé lors de sa visite médicale au Gym. Alors que les mercatos ferment également leurs portes dans d’autres championnats peu prisés, un départ du minot est désormais compromis. Entraîneur de l’ OM, Igor Tudor s’est déjà résolu à le réintégrer dans son groupe. Une tendance confirmée par le Croate vendredi en conférence de presse en marge de la réception du Stade Rennais dimanche à l’Orange Vélodrome.