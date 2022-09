OM Mercato : C'est fait, Longoria boucle une belle opération en Grèce

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2022 à 17:46





OM Mercato : Cédric Bakambu signe officiellement à l’Olympiakos

Cela était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Cédric Bakambu n’évoluera pas à l’Olympique de Marseille cette saison. En grande difficulté sous les ordres d’Igor Tudor, qui préfère miser sur d’autres options offensives, l’international congolais a décidé de quitter le navire marseillais pour s’engager en faveur de l’Olympiakos. Il a signé un contrat de deux saisons avec le club grec, soit jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

Ce transfert en Grèce sera surtout l’occasion pour Cédric Bakambu de relancer sa carrière après un passage difficile à l’OM. Recruté gratuitement lors du dernier mercato hivernal, le joueur de 31 ans n’est jamais parvenu à s’imposer sous les couleurs phocéennes. Peu utilisé sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’ancien buteur de Villarreal a vu son temps de jeu chuter de façon considérable depuis l’intronisation d’Igor Tudor à Marseille. Il n’a débuté aucune rencontre de Ligue 1 cette saison et n’a pas inscrit sur la liste des joueurs retenus pour la Ligue des Champions. Un traitement devenu insupportable pour le joueur qui a finalement décidé de mettre les voiles, six mois seulement après son arrivée.

OM Mercato : Marseille se sépare d’un gros salaire

À noter que l’Olympiakos, qui a recruté de grands noms cet été, tels que Marcelo ou encore James Rodriguez, s’est attaché les services de Cédric Bakambu sans débourser d’indemnité de transfert. Et pour cause, l’ancien Sochalien a été libéré de son contrat avant de signer gratuitement dans Le Pirée. En revanche, l’ OM se sépare d’un véritable boulet pour ses finances. L’international congolais percevait l’un des plus gros salaires du vestiaire marseillais, estimé à environ 400 000€. Son départ est un soulagement pour la direction marseillaise. L’ OM compte désormais 22 éléments, soit l'objectif que s'était fixé Pablo Longoria en début de saison.