EAG-ASSE : Avant Guingamp, Batlles veut une attaque de feu

17 septembre 2022





EAG-ASSE : Présent en conférence de presse, Laurent Batlles a exigé une prestation de ses attaquants similaire à celle aperçue contre Bordeaux.

EAG-ASSE : Laurent Batlles en attend plus de la paire Wadji-Krasso

Impliquée sur les deux buts des Verts face aux Girondins de Bordeaux le week-end dernier (victoire 2-0), la paire d'attaque Ibrahima Wadji - Jean-Philippe Krasso avait été très appréciée par Laurent Batlles à la fin de la rencontre. Le coach stéphanois n'avait pas tari d'éloges sur le duo, mais l'heure est désormais à un autre match. Et pas des moindres : un déplacement sur la pelouse de l'EA Guingamp, sixième de la Ligue 2.

Présent en conférence de presse avant le match, Laurent Batlles a tenu à rappeler à son duo d'attaquants qu'il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin : « La paire a été intéressante, mais il faut l’être sur la durée. On sera peut-être obligé parfois de changer pour en faire reposer un, J-P (Krasso) va partir en sélection, il y a des choses qu’on ne maitrisera peut-être pas, les cartons... Elle a été intéressante mais je veux voir si elle peut être encore plus intéressante dans la durée. »

EAG-ASSE : Le duo Wadji-Krasso devrait être aligné face à Guingamp

Selon toute vraisemblance, le duo Wadji-Krasso devrait bel et bien être reconduit pour le match contre Guingamp. Quinzième du classement, l'ASSE aura besoin de ses hommes en forme pour ne plus regarder vers le bas, mais plutôt vers le haut du tableau. Pour le moment, aucune victoire n'est à noter à l'extérieur pour les Verts, qui comptent seulement 3 petits points pris hors de leurs bases (matchs nuls à Pau, Quevilly-Rouen et Valenciennes).

L'AS Saint-Etienne pourra toutefois compter sur quelques statistiques rassurantes. En effet, l'EA Guingamp est certes 3 points devant les Verts au classement mais a pris presque tous ses points hors de ses bases. Les Bretons n'ont gagné qu'une seule fois en trois réceptions, et ont perdu la dernière contre le leader Sochaux (1-2). Les hommes de Laurent Batlles pourraient donc profiter de cette fébrilité à domicile pour décrocher leur premier succès à l'extérieur cette saison.