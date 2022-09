OM-Stade Rennais : La compo de Tudor avec Mbemba et Guendouzi

Publié par Dylan le 17 septembre 2022 à 14:58





L'Olympique de Marseille veut retrouver la confiance face au SRFC. Découvrez la composition probable de l'OM concoctée par Igor Tudor.

OM-Stade Rennais : Marseille veut essuyer l'échec Francfort

La défaite face à l'Eintracht Francfort mardi (0-1) a fait mal à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen se retrouve dernier de sa poule et doit déjà batailler pour conserver seulement ses espoirs de qualification en huitièmes de finale. Igor Tudor a également enregistré deux coups durs avec les blessures officielles de Samuel Gigot et d'Eric Bailly, qui seront tous deux indisponibles pour le match face au Stade Rennais.

Si l'avenir en Ligue des Champions s'assombrit, l'OM réalise un énorme début de saison en Ligue 1. Les hommes de Tudor sont co-leaders du championnat avec leur ennemi juré : le Paris Saint-Germain. Mais après la victoire du FC Lorient contre Auxerre vendredi, l'OM serait bien inspiré de l'emporter contre Rennes dimanche. Les Bretons sont revenus à égalité de points avec les Marseillais et en ont profité pour grimper sur le podium dans cette huitième journée de Ligue 1. De son côté, le SRFC a également été frustré en Coupe d'Europe avec un nul à domicile face à Fenerbahçe (2-2) jeudi. Le club dirigé par Bruno Genesio est sixième de la Ligue 1, à huit points du podium.

OM-Stade Rennais : Mbemba fait son retour, tout comme Guendouzi

Pour repartir de l'avant face au Stade Rennais, Igor Tudor devrait partir sur un dispositif offensif en 3-4-3. Après avoir empêché l'Eintracht Francfort de couler davantage le navire olympien, Pau Lopez va à nouveau garder les buts de l'OM. Devant lui, Chancel Mbemba devrait faire son grand retour aux côtés de Léonardo Balerdi et Sead Kolasinac.

Utilisés comme pistons lors de la cinquième journée de Ligue 1 face à Clermont (victoire 1-0), Nuno Tavares (à gauche) et Jonathan Clauss (à droite) pourraient de nouveau endosser ce rôle face au Stade Rennais. Remplaçant contre Auxerre lors du dernier déplacement, Pape Gueye débuterait dans l'entrejeu aux côtés de Mattéo Guendouzi, ménagé pendant une heure contre Francfort. Valentin Rongier et Jordan Veretout pourraient donc souffler. Enfin, si Alexis Sanchez devrait à nouveau être titularisé par Igor Tudor en attaque, Amine Harit et Cengiz Ünder devraient l'accompagner grâce à leur bonne entrée mardi contre Francfort.

La composition probable de l'OM face au Stade Rennais :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, L. Balerdi, S. Kolasinac

Milieux : N. Tavares, P. Gueye, M. Guendouzi, J. Clauss

Attaquants : A. Sanchez, A. Harit, C. Ünder