OL-PSG : Les compos dévoilées, du lourd pour le Paris SG de Galtier

En clôture de la 8e journée de Ligue 1, le PSG sera sur la pelouse de l’OL, dimanche à 21h. Christophe Galtier pourrait compter sur un groupe quasi complet.

Absent à Haïfa mercredi en Ligue des Champions contre le Maccabi en raison de douleurs au dos, Keylor Navas est attendu dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le choc contre l’Olympique Lyonnais, dimanche soir. Et selon les dernières informations du quotidien L’Équipe, l’ancien gardien de but du Real Madrid pourrait effectuer le voyage dans le Rhône pour affronter les hommes de Peter Bosz.

« Pour ce déplacement dans le Rhône, le PSG espère pouvoir récupérer Keylor Navas, qui va un peu mieux. Si plusieurs de ses coéquipiers sont revenus d’Israël avec quelques petits bobos, liés notamment à la répétition des matches tous les trois jours actuellement, seuls, à date, Renato Sanches (adducteur droit) et Presnel Kimpembe (ischio cuisse gauche) sont forfaits », explique le quotidien sportif.

Toutefois, l’international costaricien de 35 ans, qui était attendu à Naples cet été, mais dont le transfert a capoté suite à un désaccord économique avec le PSG, ne devrait pas faire son entrée sur le terrain du Groupama Stadium. Christophe Galtier, qui compte mettre en place une hiérarchie fixe pour les portiers, devrait faire enchaîner Gianluigi Donnarumma. Pour le reste, Presnel Kimpembe et Renato Sanches sont blessés, mais pour le reste, le Paris SG devrait retrouver le même onze que celui qui a joué contre l’équipe israélienne mercredi soir.

Fabian Ruiz et Carlos Soler pourraient notamment avoir du temps de jeu en fin de rencontre dimanche soir. Alors que l’OL sort de deux défaites consécutives à Lorient et Monaco, Peter Bosz aura à coeur de frapper un gros coup face aux Rouge et Bleu avant la trêve, histoire de se donner un peu de répit après la pression de la direction qui lui réclame désormais des résultats.

OL-PSG : Les compositions d’équipes probables

OL : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Caqueret - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos, Danilo, Mendes ou Bernat – Vitinha, Verratti – Messi, Neymar, Mbappé.