OM Mercato : Une recrue défensive clame son amour pour Marseille

Publié par Dylan le 17 septembre 2022 à 18:58





OM Mercato : Arrivé cet été, un international burkinabé s'est entretenu avec Foot Mercato et a clamé sa joie de jouer pour le club phocéen.

OM Mercato : Issa Kaboré raconte les coulisses de son arrivée

Parmi les nombreuses recrues de l'Olympique de Marseille cet été, Issa Kaboré est peut-être l'un des noms les moins prestigieux. Pourtant, le défenseur burkinabé s'est globalement montré à la hauteur à chaque fois qu'il a été appelé par Igor Tudor. Sa bonne prestation contre Auxerre (victoire 0-2) peut être un bon exemple de son implication.

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le jeune taulier (21 ans) est revenu sur son arrivée à Marseille : « Honnêtement, je n'avais pas besoin d'être convaincu (rires). Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il (Pablo Longoria) me connaissait depuis longtemps. Déjà, quand j'étais à Malines, l'OM me voulait et moi je voulais venir, mais ça ne s'est pas fait. Quand il m'a appelé, j'étais très content de parler au président de l'OM. Il connaissait mes capacités et ça fait vraiment plaisir ».

OM Mercato : Issa Kaboré définitivement à Marseille en 2023?

Déjà questionné sur son avenir à Marseille, Issa Kaboré en a profité pour clamer son amour pour le club phocéen : « Mon avenir, je veux que ce soit l'OM. J'aimerais bien rester ici. J'ai envie de laisser ma trace ici. Je ne pense pas que ça va être dur, parce que déjà j'aime ce club et franchement, je ne pense pas que ça sera difficile. ».

Pour rappel, l'international burkinabé (25 sélections, 1 but) est prêté avec option d'achat par Manchester City. Cette option s'élève à 20 millions d'euros et pourrait être levée par l'Olympique de Marseille si Kaboré convainc le club de le garder. Pour le moment, le défenseur a de bonnes raisons d'espérer rester à Marseille l'an prochain, lui qui a montré de belles choses contre Auxerre lors de sa seule titularisation avec l'OM en Ligue 1. Cependant, il ne devrait pas figurer dans le onze de départ de Tudor pour la réception de Rennes demain.