OM Mercato : Surprise, un troisième Phocéen chez les Bleus !

Publié par Dylan le 17 septembre 2022 à 20:58





OM Mercato : En plus de Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss, un autre joueur du club phocéen s'est vu convoqué chez les Bleus par Didier Deschamps.

OM Mercato : Jordan Veretout appelé chez les Bleus en remplacement de Kamara

Alors que Didier Deschamps avait annoncé sa liste de joueurs pour les prochains matchs de Ligue des Nations en septembre, une surprise est tombée ce samedi. Après la convocation de Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss, c'est au tour de Jordan Veretout d'être appelé par le champion du monde 1998.

L'ex-nantais pallie l'absence de Boubacar Kamara, ancien du club phocéen sorti sur blessure lors du match Aston Villa-Southampton vendredi. C'est le compte Twitter officiel de l'Equipe de France qui l'a annoncé via un communiqué. « Après consultation du Dr Franck Le Gall, Boubacar Kamara est forfait pour le rassemblement de l'Équipe de France. Il ne pourra donc pas participer aux deux prochains rendez-vous des Bleus contre l'Autriche (jeudi 22 septembre au Stade de France, 20h45) et le Danemark (dimanche 25 septembre à Copenhague, 20h45) en Ligue des Nations de l'UEFA. » peut-on notamment y lire sur le réseau social.

OM Mercato : Sixième sélection en Bleu pour Jordan Veretout

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec cette convocation surprise, Jordan Veretout obtient sa sixième sélection avec les Bleus. Le milieu olympien n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2021 par Didier Deschamps. C'était face à la Finlande : le joueur avait disputé sept minutes dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Depuis sa première sélection en septembre dernier, Veretout a participé à quatre rencontres, face à l'Ukraine (15 minutes), la Belgique (une minute) et l'Espagne (six minutes) en Ligue des Nations.

Il rejoint ainsi cinq autres milieux de terrain chez les Bleus : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Eduardo Camavinga (Real Madrid) et donc Mattéo Guendouzi (OM). Pour sa part, Boubacar Kamara devait déjà pallier une blessure avant de déclarer forfait, celle d'Adrien Rabiot (mollet gauche).