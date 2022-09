FC Nantes : Flash ! Didier Deschamps fait appel à un cadre du FCN

Publié par Thomas G. le 19 septembre 2022 à 15:13





FC Nantes : Un cadre du FCN convoqué en Equipe de France

Le FC Nantes ne réalise pas le début de saison escompté mais certains joueurs du FCN ont gardé leur niveau de l’année dernière. Une saison où les Canaris ont déjoué tous les pronostics en remportant la Coupe de France. Les Jaune et Vert ont notamment pu compter sur une ligne défensive solide qui a aidé le FCN a remporté ce trophée. Le FC Nantes s’est notamment appuyé sur Alban Lafont qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière.

Ce week-end, les Canaris ont concédé le nul à domicile face au RC Lens et ont gardé leur cage inviolée. Un clean sheet dû en grande partie à la nouvelle bonne prestation de l’espoir français. Une performance remarquée qui lui a permis un jour plus tard d’être appelé en Equipe de France. Didier Deschamps a décidé de convoquer le gardien nantais pour la première fois après le forfait d’Hugo Lloris. Une formidable récompense à 23 ans pour le natif de Ouagadougou qui ne cesse de progresser ces derniers mois avec le FC Nantes. Alban Lafont pourrait connaître sa première sélection lors de ce rassemblement où les Bleus seront opposés au Danemark et à l’Autriche, même si Mike Maignan devrait être préféré pour tenir les cages.

FC Nantes : Les Canaris doivent reprendre leur marche en avant

Après un succès retentissant à domicile, les Canaris ont été battus jeudi dernier en Azerbaïdjan face à Qarabag, 3-0. Une défaite qui a plongé les Nantais dans la crise. Déjà à la peine en championnat ,le FC Nantes va également devoir réagir en Coupe d’Europe. Le marathon qui attend les hommes d’Antoine Kombouaré après la trêve internationale ne devrait pas arranger les choses. Le FC Nantes se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco lors de la 9e journée de Ligue 1 en quête d’une deuxième victoire en championnat. Les Canaris actuellement 15e, devront faire sans Samuel Moutoussamy qui sera suspendu pour cette rencontre.