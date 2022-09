RC Strasbourg : Après Montpellier, un homme fort se tient responsable

Publié par Enzo Vidy le 19 septembre 2022 à 19:43

Après une nouvelle désillusion à Montpellier, le RC Strasbourg confirme son début de saison catastrophique et pointe a la 18e place de Ligue 1.

RC Strasbourg : Encore battu à Montpellier, rien ne va au RCSA !

Samedi en fin d’après-midi, le RC Strasbourg a concédé sa troisième défaite de la saison au bout du temps additionnel à la Mosson. Avec cinq petits points au compteur, les Alsaciens occupent la 18e place du championnat et ne parviennent pas à retrouver leur jeu flamboyant de la saison dernière qui avait fait tant de mal à de nombreuses écuries du championnat, dont le Stade Rennais, le RC Lens ou encore le PSG qui avait été accroché à la Meinau au terme d’un match nul spectaculaire (3-3).

L'inefficacité offensive de l’attaque strasbourgeoise se fait également ressentir avec seulement six buts marqués par le RC Strasbourg en huit matches de Ligue 1. La cascade de blessés dans l’infirmerie alsacienne n’arrange rien avec pas moins de neuf blessés avant le match à Montpellier, et la trêve tombe certainement à point nommé pour les hommes de Julien Stéphan. L'occasion de se remettre la tête a l'endroit pendant deux semaines pour les Alsaciens.

RC Strasbourg : Stéphan assume pleinement les mauvaises performances du RCSA

Abattu et conscient des mauvais résultats de son équipe, l'entraîneur strasbourgeois, Julien Stéphan, prend conscience de ce début de saison plus que difficile et explique au micro de L’Équipe qu’il en est le principal responsable. " On a bricolé sur certains postes et cela nous a fait mal. Mais j'en prends la responsabilité. C'est moi le responsable de cette équipe et c'est donc moi le responsable de la situation actuelle. "

Et que dire du mois d’octobre qui arrive pour le RC Strasbourg, qui va recevoir coup sur coup le Stade Rennais, le LOSC et l’OM. Pas forcément le meilleur moyen pour sortir la tête de l’eau, mais peut être l’occasion de faire un match référence qui pourrait lancer véritablement la saison strasbourgeoise dans un stade qui sera, à coup sûr, plein à craquer.