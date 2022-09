OM : Incidents à Tottenham, l’UEFA prend une première décision !

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2022 à 14:54





Au lendemain de sa défaite face à Tottenham (2-0) en Ligue des Champions, l’ OM vient de recevoir une nouvelle plus ou moins inquiétante.

Tottenham-OM : L’UEFA ouvre une enquête contre Marseille

Pour son retour en Ligue des Champions, deux ans après sa dernière participation, l’Olympique de Marseille s’est bien battu face à Tottenham mercredi soir. Les Marseillais se sont montrés très compacts et très entreprenants en première mi-temps. Mais cela n’aura pas été suffisant. Les Spurs ont finalement remporté le match grâce à deux coups de tête de Richarlison sur leurs deux seuls tirs cadrés de la rencontre. Outre le résultat, cette rencontre a aussi été marquée par de violents incidents en tribunes.

En effet, à l'issue de la rencontre, des supporters des deux camps se sont affrontés avec des jets de projectiles, des heurts avec des stadiers ont éclaté et un fumigène lancé du parcage marseillais vers les fans britanniques. Face à de tels agissements, l’UEFA a décidé de se saisir du dossier. Selon les informations confirmées par RMC Sport, l’instance européenne a ouvert une enquête disciplinaire contre l’ OM suite à ces incidents survenus à Tottenham. La commission de discipline de l’UEFA va se réunir le plus rapidement possible pour statuer sur ce cas. De lourdes sanctions sont attendues.

Tottenham-OM : Marseille sous la menace de lourdes sanctions

Les déboires des supporters risquent donc de coûter très cher à l’Olympique de Marseille. À noter que le club phocéen est déjà sous le coup d’un sursis après les incidents survenus lors de la demi-finale retour contre Feyenoord en Ligue Europa Conférence. À l’époque, la commission de discipline de l’UEFA infligeait un match à huis clos et 40 000€ d’amende pour " usage d'engins pyrotechniques " et " diffusion de messages provocants et haineux ".

Pour que le sursis saute, il est nécessaire que la récidive des faits reprochés soit constatée par l’instance européenne. Cette dernière étudiera ainsi les incidents survenus à Tottenham avant de rendre son verdict. Va-t-elle sanctionner lourdement l’ OM pour ces nouveaux débordements ? Une chose est sûre, le club phocéen risque d’écoper d’une lourde peine, avant d’accueillir l’Eintracht Francfort la semaine prochaine.