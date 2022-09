OM Mercato : Le prix de Mattéo Guendouzi revu à la hausse !

Publié par Timothée Jean le 19 septembre 2022 à 20:43

OM Mercato : Auteur de prestations convaincantes à Marseille, Mattéo Guendouzi voit sa côte sur le marché augmenter de façon considérable.

OM Mercato : Le prix à payer pour Mattéo Guendouzi est connu

En perte de vitesse à Arsenal, Mattéo Guendouzi avait fait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. Un choix judicieux puisque le milieu de terrain tricolore s’est très vite imposé dans l'entrejeu marseillais et a progressé tout au long de la saison. Sa débauche d'énergie constante, ses qualités techniques et sa capacité à remonter le ballon ont activement participé à la belle saison de l’ OM et ont convaincu le sélectionneur Didier Deschamps de le convoquer en Équipe de France. Une belle récompense pour le jeune joueur, qui n’a jamais caché son souhait de s’inscrire sur la durée à Marseille. Et son souhait a été exaucé en fin de saison.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui ne souhaitent en aucun cas perdre un tel talent, sont finalement parvenus à lever son option d’achat estimée à 11 millions d’euros. Mattéo Guendouzi est à présent lié à l’ OM jusqu’en juin 2025. Et depuis son arrivée dans le sud de la France, sa cote sur le marché des transferts ne cesse d'augmenter. Estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, il faudra désormais débourser le double pour s’attacher les services de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal. C’est en tout cas ce que révèle l’Observatoire du football (CIES), qui estime que le joueur de 23 ans est évalué à environ 50 millions d’euros, ce qui fait de lui l'une des plus grosses valeurs marchandes du club. Ses éventuels prétendants sont donc prévenus.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi n’était pas à l’abri d’un départ

Très actif lors du mercato estival, avec la signature de douze nouvelles recrues, l’ OM souhaitait boucler quelques ventes afin de rééquilibrer ses comptes. Confronté à des obligations économiques à Marseille, le président Pablo Longoria a même pris une décision inattendue. Pour lui, aucun joueur n’était « intransférable ». Même Mattéo Guendouzi n’était pas à l’abri d’un départ. La porte n’était pas totalement fermée pour son départ. Toutefois, Mattéo Guendouzi est finalement resté à Marseille, où il continue d’enchaîner des prestations convaincantes.