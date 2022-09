OM Mercato : Un grand danger à l’horizon guette Igor Tudor

Publié par Timothée Jean le 20 septembre 2022 à 11:06

OM Mercato : Nommé pour deux ans, soit jusqu’en juin 2024, Igor Tudor va-t-il déjà quitter Marseille ? L’hypothèse de son départ se confirme.

OM Mercato : Igor Tudor n’est pas à l’abri d’un départ de Marseille

En quête d’un entraîneur afin de succéder à Jorge Sampaoli démissionnaire, l’OM a décidé de confier les rênes de son équipe première à Igor Tudor. Arrivé sur le banc des Phocéens durant le mercato estival, le technicien croate a réalisé une préparation estivale chaotique, suscitant l’inquiétude et la colère de bon nombre de supporters. Au point où le nouvel entraîneur de Marseille semblait sur la sellette moins de deux mois après son arrivée. Mais le travail a fini par payer.

Présenté comme un technicien fougueux, avec une méthode trop rude, Igor Tudor réalise un débit de saison exceptionnel en championnat. Il démontre depuis plusieurs semaines son savoir-faire sur le bord des pelouses de Ligue 1. Deuxième au classement, avec six victoires et deux matchs nuls, son OM semble de nouveau prêt à jouer les premiers rôles en championnat et tentera certainement d’aller décrocher le titre de champion de France cette saison, même si la donne est bien compliquée en Ligue des Champions avec deux défaites en deux journées.

Toutefois, le coach croate n’est pas à l’abri d’un départ totalement inattendu. Et pour cause, son travail remarquable sur le banc de l’OM commence à susciter des convoitises en Italie. La Repubblica confirme que l’entraîneur marseillais figure bien dans une short-list établie par les dirigeants de la Juventus, à la recherche d'un potentiel successeur à Massimiliano Allegri.

OM Mercato : Igor Tudor vers un retour à la Juventus

Ancien joueur de la Juventus, Igor Tudor pourrait donc faire son retour au sein de son club. Le média italien va même plus loin, indiquant que les dirigeants de la Vieille Dame pourraient déjà entamer les discussions avec le clan Tudor en vue de le débaucher de l’OM. Mais pour le moment, les dirigeants de Marseille n’ont pas l’intention de céder leur entraîneur. Raison pour laquelle les Bianconeri explorent en parallèle d’autres pistes. Zinédine Zidane, qui n’a toujours pas repris les activités après sa seconde démission du Real Madrid, serait aussi une piste étudiée. Quoi qu’il en soit, les prochaines semaines risquent d’être mouvementées dans ce dossier.