Stade Rennais : Avant Xeka, le SRFC reçoit une superbe nouvelle

Stade Rennais Mercato : Alors que le Portugais Xeka est en passe de signer au SRFC, le club breton a appris une belle nouvelle concernant son milieu.

Stade Rennais Mercato : Opération réussie pour Baptiste Santamaria

Alors que le SRFC apprenait tôt ce matin la première convocation d’Adrien Truffert en Equipe de France A, les Rouge et Noir ont enregistré une superbe nouvelle au sujet de leur pilier de l’entrejeu, Baptiste Santamaria. Blessé lourdement contre Auxerre il y a deux semaines et annoncé forfait pour de longs mois, l’ancien Angevin a subi ce mardi une intervention chirurgicale qui s’est bien déroulée d’après les informations du quotidien L’Equipe. Le joueur de 27 ans, touché à la cheville gauche, devrait ainsi être écarté des terrains durant 4 mois soit un retour prévu entre janvier et février.

De quoi faire souffler Bruno Genesio, qui voyait le milieu de terrain monter en puissance cette saison dans l’effectif. Son absence avait de fait poussé le board du Stade Rennais à débusquer un nouveau joueur à son poste. Si l’idée d’un joker médical était étudiée, le SRFC va finalement recruter un milieu défensif libre de tout contrat.

Stade Rennais Mercato : Le remplaçant de Santamaria arrive au SRFC

" Il reste deux matches avant la trêve on ne va pas faire n’importe quoi dans l’urgence, après Marseille il faudra qu’un joueur supplémentaire arrive ", indiquait Bruno Genesio la semaine dernière au sujet d’un potentiel remplaçant à Baptiste Santamaria. Quelques jours plus tard, voilà chose faite. Comme indiqué par le journaliste Benjamin Quarez, les Rouge et Noir vont signer le Portugais Xeka dans les prochaines heures, pour un contrat de deux saisons en Bretagne. Homme fort du LOSC de Christophe Galtier (PSG) lors du sacre de champion en 2021, le milieu défensif de 27 ans est tombé d’accord avec l’équipe de Bruno Genesio pour une arrivée cette saison.

Moins en vue lors de l'exercice précédent sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, Xeka n’avait pas été prolongé par Olivier Létang cet été et avait été remplacé par Jonas Martin, qui partait justement du Stade Rennais. Un joli coup de Florian Maurice, qui ciblait également Jean-Ricner Bellegarde (RC Strasbourg) et Azor Matusiwa (Stade de Reims) à ce poste.