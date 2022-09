OL Mercato : Peter Bosz toujours en grand danger à Lyon !

Publié par Thomas G. le 21 septembre 2022 à 18:26





Isolé après trois revers consécutifs, Peter Bosz est toujours sous pression à l'OL après la déclaration du président, Jean-Michel Aulas.

OL Mercato : Jean-Michel Aulas s’exprime sur l’avenir de Peter Bosz

L’Olympique Lyonnais est en crise après avoir concédé trois défaites consécutives la semaine dernière. Le poste de Peter Bosz est plus que jamais en danger et ses choix sont remis en question après ses récentes contre-performances. Sa décision de ne pas titulariser Rayan Cherki, dimanche face au PSG, a surpris en interne. Cette semaine, le président de l'OL s’est exprimé sur le futur de son entraîneur à la tête de l’équipe.

Jean-Michel Aulas a déclaré : « On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives même si c'est insupportable de perdre. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d'entraîneur alors que c'est la huitième journée, qu'on a 13 points en étant sixième ? Ce n'est pas raisonnable mais dire qu'on n'y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c'est qu'on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Et si on est 8e en fin de saison, j'aurais démissionné avant. » Des mots forts pour le président de l'OL qui a décidé d’octroyer un délai supplémentaire à l’entraîneur néerlandais. Peter Bosz a donc jusqu’à la 15e journée pour redresser la barre et installer les Gones sur le podium pour garder son poste.

OL Mercato : Lyon pourrait tenter le coup Lucien Favre

Les dirigeants de l'OL vont donc accorder du temps à Peter Bosz, qui va néanmoins devoir trouver une solution rapidement. Le calendrier de l’Olympique Lyonnais est chargé, les Gones vont notamment se déplacer à Lens, Marseille et Rennes dans les prochaines semaines. En cas de mauvais résultats lors de ses prochaines échéances, Peter Bosz devrait être démis de ses fonctions.

L’Olympique Lyonnais pourrait alors se tourner vers Lucien Favre qui se rapproche d'un départ de l’OGC Nice. Depuis son premier passage en Côte d'Azur, l’entraîneur suisse est très apprécié par Jean-Michel Aulas et la situation contractuelle de Lucien Favre pourrait faciliter sa venue.