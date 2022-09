OL : Aulas tape du poing sur la table après la défaite contre Paris

Publié par Thomas le 19 septembre 2022 à 11:43





Comme a son habitude, le président de l' OL, Jean-Michel Aulas, s'est exprimé sur la toile après la défaite des siens contre Paris.

OL : Une nouvelle défaite encourageante pour Lyon contre le PSG

La série noire se poursuit à l’Olympique Lyonnais, qui a enchaîné hier une troisième défaite de rang en Ligue 1 contre le PSG. Un revers difficile à encaisser au niveau comptable, mais où tout n’est pas à jeter pour les Gones. Battu 1 à 0 sur sa pelouse, le club rhodanien garde quelques satisfactions avant la trêve internationale, avec des joueurs qui se sont montrés à la hauteur de l’évènement comme le très critiqué Thiago Mendes ou encore le portier Anthony Lopes, resplendissant face aux assauts parisiens. " Je vais beaucoup boire pour oublier (il sourit). Non, sérieusement... On a perdu trois fois oui. Mais je n'avais rien vu à Lorient, et c'était mieux contre Monaco et Paris. Donc j'ai un sentiment de progression. On a gagné des matches où je n'étais pas content cette saison... Mais finalement, ce sont les points qui restent les plus importants ", déclarait hier soir Peter Bosz dans la foulée de la rencontre.

Mais la performance plutôt convaincante de l’ OL contre le PSG a logiquement soulevé quelques critiques et inquiétudes de la part des observateurs, qui craignent une nouvelle saison sans Ligue des Champions pour Lyon. Alors que certains médias comme L’Équipe se montraient parfois sévères concernant la copie lyonnaise de dimanche soir, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, est monté au créneau sur Twitter pour défendre les siens.

OL : Aulas hausse le ton et renouvelle sa confiance envers Peter Bosz

Comme il a son habitude, Jean-Michel Aulas s’est exprimé via son compte Twitter après la défaite de l’Olympique Lyonnais contre le PSG. En réponse à l’article du journaliste Vincent Duluc, qui critiquait quelque peu la performance du club rhodanien, le président de OL Groupe a souhaité défendre son club ainsi que son entraîneur. " Formidable démonstration du public pour ce grand match : avant que Vincent (Duluc) rabâche sans objectivité ses obsessions je suis sûre : notre équipe est sur le bon chemin : la défense avec un Thiago épatant (honte à VD) le contenu très positif précède toujours les bons résultats ", a écrit Jean-Michel Aulas la nuit dernière.

En réponse à une publication du compte officiel de l’Olympique Lyonnais, le dirigeant de 73 ans est également revenu sur les critiques concernant le fond de jeu des Gones depuis quelques semaines, indiquant que Lyon n'avait pas à rougir de sa performance contre Paris hier. " La vérité est que notre niveau potentiel d’équipe est très élevé, l’intensité du match supérieure au PSG, Peter Bosz et son staff font du bon travail, laissez-nous travailler sereinement on fera les comptes le moment venu je ne suis pas inquiet j’assume ", a-t-il rajouté.